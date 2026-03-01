تشكيل المصري - صلاح محسن والزمراوي يقودان الهجوم ضد إنبي
الأحد، 01 مارس 2026 - 20:33
كتب : FilGoal
أعلن نبيل الكوكي مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إنبي.
ويلتقي المصري مع إنبي على استاد السويس الجديد بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد أسامة الزمراوي وصلاح محسن وميدو جابر في خط الهجوم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: عصام ثروت.
الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - خالد صبحي - مصطفى العش.
الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - عبد الرحيم دغموم.
الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - أسامة الزمراوي.
ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع.
