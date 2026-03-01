للعنصرية على الهلالي.. ماركا: تقرير حكم مباراة إلتشي أمام إسبانيول يدين رافا مير

الأحد، 01 مارس 2026 - 20:29

كتب : FilGoal

عمر الهلالي - رافا مير

قرر حكم مباراة إلتشي أمام إسبانيول تفعيل البروتوكول المناهض للعنصرية بسبب حديث رافا مير مع المغربي عمر الهلالي.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن حكم المباراة قرر تفعيل بروتوكول المناهض للعنصرية بإيقافها 3 دقائق بسبب شكوى عمر الهلالي لاعب إسبانيول.

ووفقا للصحيفة فإن، تقرير الحكم أشار إلى أن رافا مير لاعب إلتشي قال للهلالي إنه جاء إلى إسبانيا عن طريق قارب صغير.

ودائما ما يكون رافا مير لاعب مثير للجدل، إذ تم إلقاء القبض عليه خلال العام الماضي بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي على سيدة.

ويلعب مير مع إلتشي على سبيل الإعارة من إشبيلية.

وانتهت هذه المباراة التي أقيمت في الجولة 26 من الدوري الإسباني بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبهذه النتيجة وصل إلتشي للنقطة 26 في المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري، ويبتعد عن ريال مايوركا الذي يحتل المركز الـ 18 والمهدد بالهبوط بفارق نقطتين.

وارتفع رصيد إسبانيول للنقطة 36 في المركز السابع.

