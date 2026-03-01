غياب مصطفى محمد مستمر.. نانت يعود لطريق الهزائم بالسقوط أمام ليل في الوقت القاتل

عاد نانت لطريق الخسائر، بعدما انتصر في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي، حين سقط بهدف أمام ليل يوم الأحد.

وذلك في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وغاب الدولي المصري مصطفى محمد للمباراة الثالثة تواليا، مكتفيا بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وسجل ناثان نجوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4.

وكان نانت قد خسر 5 مباريات متتالية في بطولة الدوري أمام كل من نادي باريس ونيس ولوريان وليون وموناكو، قبل أن ينتصر على لو هافر في الجولة الماضية.

وتجمد رصيد نانت عند النقطة 17 في المركز الـ17 أي قبل الأخير.

فيما رفع ليل رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس.