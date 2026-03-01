إبراهيم عادل يشارك في خسارة نورشيلاند.. وتأهله لمجموعة المنافسة على اللقب

شارك الدولي المصري إبراهيم عادل جناح نورشيلاند الدنماركي لأول مرة مع فريقه الجديد، وذلك في الخسارة من فيبورج يوم الأحد.

وحل نورشيلاند أمام فيبورج ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى بالدوري الدنماركي.

وجلس إبراهيم على مقاعد بدلاء نورشيلاند للمباراة الثالثة على التوالي.

لكنه دخل كبديل في هذه المباراة على عكس المباراتين السابقتين.

ودخل جناح بيراميدز السابق لأرض الملعب في الدقيقة 63 حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

بعدها بـ9 دقائق سجل هالتي بيدستروب هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وظلت النتيجة كما هي حتى نهاية اللقاء.

وخطف فيبورج المركز الخامس من نورشيلاند الذي تراجع للمركز السادس.

لكن كلاهما تأهل إلى المرحلة الثانية من الدوري الدنماركي في مجموعة المنافسة على اللقب والتأهل للمنافسات الأوروبية.

إذ ينقسم الدوري الدنماركي المكون من 12 فريقا بعد نهاية المرحلة الأولى لمرحلتين، مرحلة المنافسة على الدوري ومرحلة الهروب من الهبوط.

وكان إبراهيم عادل قد تواجد على مقاعد بدلاء نورشيلاند ضد كوبنهاجن وفيجلي في الجولتين 20 و21 من منافسات الدوري الدنماركي.

وانضم الجناح الأيسر إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة قادما من الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.