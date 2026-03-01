اتحاد الكرة يعلن عقوبات مباراة الأهلي ضد زد مواليد 2009

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات الخاصة بمباراة الأهلي وزد في دوري القسم الأول مواليد 2009 أمس السبت.

وشهدت المباراة مشادات بين لاعبي الفريقين والجهازين الفنيين والإداريين أيضا.

وانتهت المباراة بفوز زد على الأهلي 3-1.

وجاءت العقوبات كالآتي:

أولا عقوبات الأهلي:

تغريم النادي مبلغ ألف جنيه بسبب التأخير في النزول لأرض الملعب.

تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري للملعب والاعتراض الجماعي المتكرر.

تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لما بدر من الأجهزة الفنية والإدارية والبدلاء تجاه الخصم.

إيقاف وليد سليمان (رئيس قطاع الناشئين) مباراة واحدة وتغريمه ألف جنيه للطرد بسبب نزول الملعب للاعتراض.

إيقاف محمد محمد عز (المدير الفني) مباراتين وتغريمه خمسة آلاف جنيه للطرد بسبب الاعتراض والتحريض على سحب الفريق.

إيقاف إيهاب خميس محمد (مدرب الحراس) أربع مباريات وتغريمه ألف جنيه بسبب سلوك غير رياضي بعد الطرد.

إيقاف عبد الرحمن سعيد (إداري الفريق) ثماني مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لتعديه بالضرب على نائب رئيس قطاع نادي زد، مما أدى لإيقاف المباراة.

إيقاف اللاعب محمد شادي محمد الحسيني مباراتين وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب اللعب العنيف.

إيقاف اللاعب سيف كريم عادل عبد الفتاح ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

ثانيا عقوبات زد:

تغريم النادي مبلغ ألف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري لأرض الملعب للاحتفال.

تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لما بدر من الأجهزة الفنية والإدارية والبدلاء تجاه الفريق المنافس.

إيقاف عبد الرحمن طارق (نائب رئيس قطاع الناشئين) مباراتين وتغريمه ألف جنيه لنزوله الملعب وسلوكه غير الرياضي تجاه الخصم.

إيقاف المدير الفني "كريج جوردون" (Craig Gordon) مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذار سابق.

إيقاف اللاعب سيف تامر محمد عبد الغني ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

إيقاف اللاعب سيف السيد سمير عبد الحميد ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.