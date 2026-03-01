اتحاد الكرة يعلن عقوبات مباراة الأهلي ضد زد مواليد 2009

الأحد، 01 مارس 2026 - 19:54

كتب : محمد جمال

الأهلي ضد زد مواليد 2009

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات الخاصة بمباراة الأهلي وزد في دوري القسم الأول مواليد 2009 أمس السبت.

وشهدت المباراة مشادات بين لاعبي الفريقين والجهازين الفنيين والإداريين أيضا.

وانتهت المباراة بفوز زد على الأهلي 3-1.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - المدرب الخامس هذا الموسم.. أسوان يعلن تعيين أكرم عبد المجيد الثالثة على التوالي.. إبراهيم عادل على مقاعد بدلاء نورشيلاند في مواجهة فيبورج

وجاءت العقوبات كالآتي:

أولا عقوبات الأهلي:

تغريم النادي مبلغ ألف جنيه بسبب التأخير في النزول لأرض الملعب.

تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري للملعب والاعتراض الجماعي المتكرر.

تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لما بدر من الأجهزة الفنية والإدارية والبدلاء تجاه الخصم.

إيقاف وليد سليمان (رئيس قطاع الناشئين) مباراة واحدة وتغريمه ألف جنيه للطرد بسبب نزول الملعب للاعتراض.

إيقاف محمد محمد عز (المدير الفني) مباراتين وتغريمه خمسة آلاف جنيه للطرد بسبب الاعتراض والتحريض على سحب الفريق.

إيقاف إيهاب خميس محمد (مدرب الحراس) أربع مباريات وتغريمه ألف جنيه بسبب سلوك غير رياضي بعد الطرد.

إيقاف عبد الرحمن سعيد (إداري الفريق) ثماني مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لتعديه بالضرب على نائب رئيس قطاع نادي زد، مما أدى لإيقاف المباراة.

إيقاف اللاعب محمد شادي محمد الحسيني مباراتين وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب اللعب العنيف.

إيقاف اللاعب سيف كريم عادل عبد الفتاح ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

ثانيا عقوبات زد:

تغريم النادي مبلغ ألف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري لأرض الملعب للاحتفال.

تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لما بدر من الأجهزة الفنية والإدارية والبدلاء تجاه الفريق المنافس.

إيقاف عبد الرحمن طارق (نائب رئيس قطاع الناشئين) مباراتين وتغريمه ألف جنيه لنزوله الملعب وسلوكه غير الرياضي تجاه الخصم.

إيقاف المدير الفني "كريج جوردون" (Craig Gordon) مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذار سابق.

إيقاف اللاعب سيف تامر محمد عبد الغني ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

إيقاف اللاعب سيف السيد سمير عبد الحميد ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

الأهلي زد دوري مواليد 2009 اتحاد الكرة
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وناصر وحمدان على الدكة تشكيل الزمالك - عودة صبحي لحراسة المرمى.. وفتوح وبنتايك أساسيان أمام بيراميدز تشكيل المصري - صلاح محسن والزمراوي يقودان الهجوم ضد إنبي منافس الأهلي - الترجي يضرب الأولمبي الباجي بثلاثية أجندة بيراميدز في مارس - 6 مباريات في 3 مسابقات مختلفة قبل التوقف الدولي أجندة الزمالك في مارس - مواجهة بيراميدز ضمن 5 مباريات قبل التوقف الدولي أجندة الأهلي في مارس - 4 مباريات قبل التوقف الدولي بينهم مواجهتي دوري الأبطال فوت ميركاتو: كالمار يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم أشرف داري على سبيل الإعارة
أخر الأخبار
النصر يترقب نتيجة فحوصات كريستيانو رونالدو 14 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وناصر وحمدان على الدكة 17 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - عودة صبحي لحراسة المرمى.. وفتوح وبنتايك أساسيان أمام بيراميدز 18 دقيقة | الدوري المصري
أرسنال يقهر تشيلسي في صراع الركنيات 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المصري - صلاح محسن والزمراوي يقودان الهجوم ضد إنبي 25 دقيقة | الدوري المصري
للعنصرية على الهلالي.. ماركا: تقرير حكم مباراة إلتشي أمام إسبانيول يدين رافا مير 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
غياب مصطفى محمد مستمر.. نانت يعود لطريق الهزائم بالسقوط أمام ليل في الوقت القاتل 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاريك: الفوز على كريستال بالاس خطوة كبيرة في مشوار مانشستر يونايتد 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524351/اتحاد-الكرة-يعلن-عقوبات-مباراة-الأهلي-ضد-زد-مواليد-2009