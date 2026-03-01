الرباط الصليبي يضرب إيمري تشان

تلقى بوروسيا دورتموند ضربة موجعة بعد تأكد إصابة قائده إيمري تشان بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر، ما يعني عمليًا نهاية موسمه الحالي.

وكان تشان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام بايرن ميونيخ، حيث غادر أرضية الملعب قبل نهاية الشوط الأول بقليل، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية خطورة الإصابة.

وخلال الموسم الجاري، شارك إيمري تشان في 9 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف جميعها من ركلات جزاء، ولم يصنع أي هدف.

ومنذ انضمامه إلى بوروسيا دورتموند في يناير 2020 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، خاض تشان أكثر من 200 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 23 هدفًا.

وأسهم في تتويج النادي بلقب كأس ألمانيا، إلى جانب بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد الإصابات، عانى اللاعب الدولي الألماني في فترات سابقة من مشكلات عضلية متفرقة وإصابات في أربطة الركبة، أبعدته لأسابيع في أكثر من مناسبة.

إلا أن إصابته الحالية تعد الأصعب في مسيرته مع النادي.