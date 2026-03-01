الرباط الصليبي يضرب إيمري تشان

الأحد، 01 مارس 2026 - 19:30

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند

تلقى بوروسيا دورتموند ضربة موجعة بعد تأكد إصابة قائده إيمري تشان بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر، ما يعني عمليًا نهاية موسمه الحالي.

وكان تشان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام بايرن ميونيخ، حيث غادر أرضية الملعب قبل نهاية الشوط الأول بقليل، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية خطورة الإصابة.

أخبار متعلقة:
مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على كريستال بالاس ميلان يصعق كريمونيزي في اللحظات الأخيرة تقييم مرموش أمام ليدز من الصحف الإنجليزية تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

وخلال الموسم الجاري، شارك إيمري تشان في 9 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف جميعها من ركلات جزاء، ولم يصنع أي هدف.

ومنذ انضمامه إلى بوروسيا دورتموند في يناير 2020 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، خاض تشان أكثر من 200 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 23 هدفًا.

وأسهم في تتويج النادي بلقب كأس ألمانيا، إلى جانب بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد الإصابات، عانى اللاعب الدولي الألماني في فترات سابقة من مشكلات عضلية متفرقة وإصابات في أربطة الركبة، أبعدته لأسابيع في أكثر من مناسبة.

إلا أن إصابته الحالية تعد الأصعب في مسيرته مع النادي.

بوروسيا دورتموند إيمري تشان
نرشح لكم
أرتيتا: الدفاع أمام ركلات تشيلسي الثابتة مثل الكابوس روسينيور: نتعرض لنفس القصة في آخر 3 مباريات للعنصرية على الهلالي.. ماركا: تقرير حكم مباراة إلتشي أمام إسبانيول يدين رافا مير غياب مصطفى محمد مستمر.. نانت يعود لطريق الهزائم بالسقوط أمام ليل في الوقت القاتل كاريك: الفوز على كريستال بالاس خطوة كبيرة في مشوار مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل إصابة ماجواير ولوك شاو إبراهيم عادل يشارك في خسارة نورشيلاند.. وتأهله لمجموعة المنافسة على اللقب مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام ليل
أخر الأخبار
أرتيتا: الدفاع أمام ركلات تشيلسي الثابتة مثل الكابوس 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روسينيور: نتعرض لنفس القصة في آخر 3 مباريات 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - إنبي (0)-(1) المصري.. جووول أول 32 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) الزمالك.. بيزيرا يهدر انفرادا 33 دقيقة | الدوري المصري
النصر يترقب نتيجة فحوصات كريستيانو رونالدو ساعة | سعودي في الجول
تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وناصر وحمدان على الدكة ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - عودة صبحي لحراسة المرمى.. وفتوح وبنتايك أساسيان أمام بيراميدز ساعة | الدوري المصري
أرسنال يقهر تشيلسي في صراع الركنيات ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524350/الرباط-الصليبي-يضرب-إيمري-تشان