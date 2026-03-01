الاتحاد السعودي يجتمع مع الهلال والنصر وأهلي واتحاد جدة لبحث أزمة تأجيل المباريات

سيجتمع الاتحاد السعودي لكرة القدم مع ممثلي أندية الهلال والنصر واتحاد جدة وأهلي جدة بالتنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لمناقشة مستجدات قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

فقد قرر الاتحاد الآسيوي بتأجيل مواجهات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة لأندية الهلال واتحاد جدة وأهلي جدة، وذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 للنصر.

بعدما تعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي سيجتمع بممثلي الأندية الأربعة عن بعد، لمناقشة الأمر.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة وذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وضمنت أندية: الهلال واتحاد جدة وأهلي جدة (السعودية) وشباب الأهلي والوحدة (الإمارات) والدحيل والسد (قطر) وتراكتور(إيران) أماكنها في ثمن النهائي عن منطقة الغرب.

وجاء بيان الاتحاد الآسيوي كالآتي:

"في ضوء تطورات الوضع في الشرق الأوسط، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) إعادة جدولة مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا النخبة 2025/26 في المنطقة الغربية، والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 3 مارس 2026".

"كما تم تأجيل مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الدرجة الثانية 2025/26 ودوري التحدي الآسيوي 2025/26 التي تضم فرقًا من المنطقة الغربية، والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 4 مارس 2026، حتى إشعار آخر".

"أما مباريات أندية المنطقة الشرقية في جميع مسابقات الأندية الآسيوية فستُقام في موعدها المحدد، وسيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقبة هذا الوضع المتغير بسرعة عن كثب، وهو مصمم على ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين والجماهير".

"سيتم نشر جدول المباريات الجديد على موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وكان من المقرر أن تنطلق يوم الإثنين المقبل منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

يذكر أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أعلن توقف النشاط الرياضي بسبب الظروف الراهنة.

كما قرر الاتحاد القطري تأجيل مباريات السبت من الجولة 17 للدوري القطري.