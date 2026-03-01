دوري المحترفين - المدرب الخامس هذا الموسم.. أسوان يعلن تعيين أكرم عبد المجيد

أعلن نادي أسوان يوم الأحد تعيين أكرم عبد المجيد كمدير فني للفريق.

وذلك بعد قيادة وائل حامد للفريق بصفة مؤقته خلال لقاء راية في الجولة 24 من دوري المحترفين عقب رحيل سعد فاروق المدرب السابق.

مهاجم الزمالك وبلدية المحلة السابق سيقود مران الفريق يوم الاثنين استعدادا لمواجهة المنصورة في الجولة 25.

ويعد أكرم عبد المجيد المدرب الخامس الذي يتولى تدريب أسوان هذا الموسم.

إذ بدأ الفريق الموسم تحت قيادة أمير عزمي مجاهد الذي قاد الفريق في 7 جولات حقق انتصارا وحيدا، و4 تعادلات وهزيمتين.

وتولى المسؤولية بعده عبد الباقي جمال الذي قاد الفريق في 7 مباريات حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم

ليتولى أحمد عثمان المسؤولية بدلا منه قبل أن يرحل سريعا ليتولى المسؤولية سعد فاروق خلفا له منذ أواخر العام الماضي.

ويحتل أسوان حاليا المركز 17 برصيد 20 نقطة.

من جهته، أعرب أكرم عبد المجيد عن شكره وتقديره لإدارة نادي أسوان على منحه هذه الثقة لقيادة الفريق فى هذه المرحلة الفاصلة على أن يتكاتف الجميع فى ظل دعم ومساندة جماهير نادى أسوان المخلصة ليتحقق هدف عودة نادى أسوان لمكانته بعيدا عن موقفه الحالى بجدول ترتيب المسابقة، حسب صفحة النادي على فيسبوك.

جدير بالذكر أن أكرم عبد المجيد درب من قبل في الدورى العمانى، إذ قاد فريقي صحم ونزوي، كما كان عضوا بالجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما من قبل.