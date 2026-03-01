مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام ليل

يجلس مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد بدلاء فريقه خلال مواجهة ليل.

ويحل نانت ضيفا على فريق ليل ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام موناكو ولو هافر في الجولتين الماضيتين ولم يشارك في أي دقيقة.

ومنذ عودته من أمم إفريقيا لعب بشكل أساسي في 3 مواجهات أمام كل من نيس ولوريان وليون على الترتيب.

ونجح وقتها مصطفى محمد من التسجيل أمام نيس في 25 يناير الماضي وكان ذلك آخر أهدافه مع الفريق.

ويعاني نانت في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، إذ يتواجد في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وخاض مصطفى محمد 18 مباراة مع نانت هذا الموسم في الدوري وسجل 3 أهداف.

ولعب مصطفى محمد 965 دقيقة فقط بما يقارب من 9 مباريات ونصف تقريبا.