مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام ليل
الأحد، 01 مارس 2026 - 17:36
كتب : FilGoal
يجلس مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد بدلاء فريقه خلال مواجهة ليل.
ويحل نانت ضيفا على فريق ليل ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الفرنسي.
وتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام موناكو ولو هافر في الجولتين الماضيتين ولم يشارك في أي دقيقة.
ومنذ عودته من أمم إفريقيا لعب بشكل أساسي في 3 مواجهات أمام كل من نيس ولوريان وليون على الترتيب.
ونجح وقتها مصطفى محمد من التسجيل أمام نيس في 25 يناير الماضي وكان ذلك آخر أهدافه مع الفريق.
ويعاني نانت في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، إذ يتواجد في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.
وخاض مصطفى محمد 18 مباراة مع نانت هذا الموسم في الدوري وسجل 3 أهداف.
ولعب مصطفى محمد 965 دقيقة فقط بما يقارب من 9 مباريات ونصف تقريبا.
نرشح لكم
الثالثة على التوالي.. إبراهيم عادل على مقاعد بدلاء نورشيلاند في مواجهة فيبورج ميلان يصعق كريمونيزي في اللحظات الأخيرة تشمل رميات التماس والتبديلات.. IFAB يوافق على تعديلات جديدة لتسريع المباريات تقرير: ميلان يتوصل لاتفاق لضم موهبة كورنثيانز كادينا سير: احتمالية نقل مباراة الأرجنتين وإسبانيا خارج قطر تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو يقود الهجوم أمام كريستال بالاس.. وكونيا أساسي ديماركو: أهدافي لن تساوي شيئا دون حصد إنتر للبطولات.. وأفضل التتويج بالدوري لوكاكو: نابولي أعادني للحياة من جديد