الثالثة على التوالي.. إبراهيم عادل على مقاعد بدلاء نورشيلاند في مواجهة فيبورج

يتواجد الدولي المصري إبراهيم عادل على مقاعد بدلاء نادي نورشيلاند الدنماركي أمام فيبورج.

ويلعب نورشيلاند الدنماركي أمام فيبورج بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى بالدوري الدنماركي.

ويتواجد الدولي المصري إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي.

وكان إبراهيم عادل قد تواجد على مقاعد بدلاء نورشيلاند ضد كوبنهاجن وفيجلي في الجولتين 20 و21 من منافسات الدوري الدنماركي.

وانضم الجناح الأيسر إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة قادما من الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل نورشيلاند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة عن فيبورج السادس.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.