جواو فيليكس: التتويج مع النصر بلقب الدوري السعودي أهم من أي ألقاب فردية

يستهدف جواو فيليكس نجم النصر التتويج بلقب الدوري السعودي خلال الموسم الجاري، مؤكدا أنه أهم من أي ألقاب فردية.

وأسهم فيليكس في انتصار فريقه على مضيفه الفيحاء بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ24، ليواصل الفريق تمسكه بالصدارة

قال جواو فيليكس لقنوات ثمانية: "حاولنا كثيرًا في الشوط الأول وصنعنا العديد من الفرص، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة كما يجب".

وأضاف "في الشوط الثاني تحسّن مستوانا بشكل واضح، ونجحنا في تسجيل 3 أهداف".

وأكمل الدولي البرتغالي "هذا يؤكد قدرتنا على التأقلم مع مجريات المباراة وتحقيق ما نريده".

وتابع "عودة النصر بعد التأخر بهدف؟ لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، اعتادوا المنافسة في أقوى الدوريات وأصعب الأجواء".

وواصل "نمتلك عقلية قوية ونعرف كيف نعود في المباريات الصعبة".

وأتم "تتويجي بجائزة أفضل لاعب في المباراة أكثر من مرة؟ هدفي الأساسي هو التتويج بلقب الدوري، فهو الأهم بالنسبة لي. أنا هنا لأقاتل من أجل تحقيق هذا الهدف".