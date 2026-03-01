ميلان يصعق كريمونيزي في اللحظات الأخيرة

في اللحظات الحاسمة.. حسم ميلان مواجهته أمام مضيفه كريمونيزي بفوزٍ متأخر بنتيجة 2-0 يوم الأحد.

وحل ميلان ضيفا على كريمونيزي ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وعجز الفريقان عن استثمار الفرص خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

واستمر التعادل حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، قبل أن ينجح ستراهينيا بافلوفيتش في تسجيل هدف التقدم لميلان عند الدقيقة 89.

وعزز رافاييل لياو النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 57 نقطة في الوصافة بفارق 10 نقاط عن المتصدر إنتر.

فيما تجمد رصيد كريمونيزي عند 24 نقطة في المركز 16.

وعاد الروسونيري إلى طريق الانتصارات في الدوري الإيطالي بعد تعثرين متتاليين.

ويعد هذا الانتصار هو 16 لميلان في الدوري هذا الموسم، مقابل تعادل في 9 مباريات وخسارتين.

بينما تلقى كريمونيزي خسارته الـ13 إلى جانب 5انتصارات و9 تعادلات.