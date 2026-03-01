برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي.. وغيابه عن مواجهة أتليتكو مدريد

الأحد، 01 مارس 2026 - 15:55

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد بيتيس

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ليفاندوفسكي تعرّض لإصابة نتيجة ارتطام خلال مباراة فياريال

وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت تعرض ليفاندوفسكي لكسر عظمي في الجدار الداخلي للعين اليسرى".

وأتم البيان "الدولي البولندي سيغيب عن مباراة الثلاثاء أمام أتليتكو مدريد".

ويستضيف برشلونة منافسه أتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة 0-4 في الذهاب.

وحقق برشلونة انتصارا كبيرا أمام فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الإسباني.

وسجل لامين يامال أول هاتريك في مسيرته مع برشلونة.

وأضاف ليفاندوفيسكي هدفا رابعا لبرشلونة في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق4 نقاط مؤقتا، في انتظار مواجهة الملكي ضد خيتافي يوم الإثنين بالجولة ذاتها.

برشلونة روبرت ليفاندوفسكي
