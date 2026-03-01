أجندة بيراميدز في مارس - 6 مباريات في 3 مسابقات مختلفة قبل التوقف الدولي

يخوض فريق بيراميدز ست مباريات خلال شهر مارس الجاري قبل انطلاق فترة التوقف الدولي.

وتقام فترة التوقف الدولي خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس الجاري.

ويلعب بيراميدز في أول 21 يوم من شهر مارس في 3 مسابقات مختلفة وهم الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

ويختتم بيراميدز الدور الأول من مسابقة الدوري بينما يلعب مباراتي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض لكم FilGoal.com مباريات بيراميدز في شهر مارس:

بيراميدز × الزمالك – الأحد 1 مارس - 9:30 مساء - الدوري المصري

حرس الحدود × بيراميدز - الخميس 5 مارس - 9:30 مساء - الدوري المصري

البنك الأهلي × بيراميدز - الإثنين 9 مارس - 9:30 مساء - الدوري المصري

الجيش الملكي × بيراميدز - الجمعة 13 مارس - 12 منتصف الليل - دوري أبطال إفريقيا

بتروجت × بيراميدز – 17 مارس - 9:30 مساء – كأس مصر

بيراميدز × الجيش الملكي - السبت 21 مارس - 9 مساء - دوري أبطال إفريقيا

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة وبفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري مساء اليوم الأحد.