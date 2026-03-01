تقرير: ميلان يتوصل لاتفاق لضم موهبة كورنثيانز

توصل نادي ميلان لاتفاق مع كورنثيانز لضم لاعب الوسط الشاب أندري لويس سانتوس.

وكشفت شبكة ESPN البرازيلية عن اقتراب اللاعب من ميلان مقابل 12 مليون يورو على الأقل بالإضافة إلى المكافآت.

أندري، البالغ 19 عامًا، تم تصعيده من أكاديمية كورنثيانز إلى الفريق الأول، وسجل هدفين في 11 مباراة خلال 2026 رغم معاناته من إصابة في أربطة الركبة في أكتوبر 2025.

وأوضح التقرير أن تكلفة الصفقة تقارب 15 مليون يورو مع 2 مليون يورو إضافات.

اللاعب مستعد للتنازل عن 30% من عقده، حيث يمتلك كورنثيانز 70% من حقوق تسجيله.

ومن المقرر أن يسافر لإيطاليا لإجراء الفحص الطبي، على أن يصبح العقد ساريًا من يونيو 2026 بعد أن يكمل 20 عامًا.

القرار النهائي ما زال بيد رئيس كورنثيانز أوزمار ستابيلي، في الوقت الذي يخطط فيه ميلان لموسم جديد مع سلسلة من المفاوضات.