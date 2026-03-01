تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو يقود الهجوم أمام كريستال بالاس.. وكونيا أساسي

الأحد، 01 مارس 2026 - 15:04

كتب : FilGoal

احتفال بينجامين سيسكو بهدف مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

يبحث مانشستر يونايتد عن مواصلة سلسلة المباريات بدون هزيمة ليصل للمباراة السابعة بـ5 انتصارات وتعادل.

وأعلن مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لمواجهة كريستال بالاس على ملعب أولد ترافولد.

ويخوض مانشستر يونايتد المباراة في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
ميرور: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد ماجواير ذا أثليتك: مانشستر يونايتد سيدفع 15.9 مليون جنيه إسترليني لـ أموريم تقرير: نابولي يتحرك لتجديد عقد مكتوميناي قبل كأس العالم.. وموقف مانشستر يونايتد بهدف البديل سيسكو.. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب إيفرتون

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامينس.

الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ليني يورو - لوك شاو.

الوسط: كوبي ماينو - كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

الهجوم: بريان مبومو - بينيامين سيسكو - ماتيوس كونيا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا، الذي تعرض لهزيمة أمام ولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شيء في افتتاح الجولة.

مانشستر يونايتد كريستال بالاس
نرشح لكم
تشمل رميات التماس والتبديلات.. IFAB يوافق على تعديلات جديدة لتسريع المباريات تقرير: ميلان يتوصل لاتفاق لضم موهبة كورنثيانز كادينا سير: احتمالية نقل مباراة الأرجنتين وإسبانيا خارج قطر ديماركو: أهدافي لن تساوي شيئا دون حصد إنتر للبطولات.. وأفضل التتويج بالدوري لوكاكو: نابولي أعادني للحياة من جديد مورينيو: في حالة إدانة بريستياني في قضية العنصرية مسيرته ستنتهي معي هازارد: ريال مدريد فريق أحلامي.. وإصابتي أمام بوروسيا دورتموند أوقفت مسيرتي هاوسن يشارك في تدريبات ريال مدريد.. والكشف عن موعد عودته للمشاركة في المباريات
أخر الأخبار
منافس الأهلي - الترجي يضرب الأولمبي الباجي بثلاثية 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقييم مرموش أمام ليدز من الصحف الإنجليزية 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي.. وغيابه عن مواجهة أتليتكو مدريد 37 دقيقة | الدوري الإسباني
أجندة بيراميدز في مارس - 6 مباريات في 3 مسابقات مختلفة قبل التوقف الدولي 38 دقيقة | الدوري المصري
تشمل رميات التماس والتبديلات.. IFAB يوافق على تعديلات جديدة لتسريع المباريات 47 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: ميلان يتوصل لاتفاق لضم موهبة كورنثيانز ساعة | الكرة الأوروبية
كادينا سير: احتمالية نقل مباراة الأرجنتين وإسبانيا خارج قطر ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524334/تشكيل-مانشستر-يونايتد-سيسكو-يقود-الهجوم-أمام-كريستال-بالاس-وكونيا-أساسي