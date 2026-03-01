تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو يقود الهجوم أمام كريستال بالاس.. وكونيا أساسي

يبحث مانشستر يونايتد عن مواصلة سلسلة المباريات بدون هزيمة ليصل للمباراة السابعة بـ5 انتصارات وتعادل.

وأعلن مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لمواجهة كريستال بالاس على ملعب أولد ترافولد.

ويخوض مانشستر يونايتد المباراة في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامينس.

الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ليني يورو - لوك شاو.

الوسط: كوبي ماينو - كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

الهجوم: بريان مبومو - بينيامين سيسكو - ماتيوس كونيا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا، الذي تعرض لهزيمة أمام ولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شيء في افتتاح الجولة.