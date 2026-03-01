كادينا سير: احتمالية نقل مباراة الأرجنتين وإسبانيا خارج قطر

الأحد، 01 مارس 2026 - 15:08

كتب : FilGoal

الأرجنتين ضد إسبانيا

كشفت تقارير إسبانية عن موقف مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس الفيناليسما المقرر إقامتها في قطر شهر مارس الجاري.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف النشاط وتأجيل كافة البطولات بدءا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وأوضحت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن المباراة حتى الآن محدد لها أن تقام في قطر بشكل طبيعي، لكن الأيام المقبلة ستحدد كل شيء بناء على الأحداث التي تشهدها البلاد.

وأفادت الإذاعة أن هناك نسبة محتملة أن تقام المباراة خارج قطر في حال استمرار الأوضاع كما هي.

ومن المفترض أن تقام المباراة بين بطل كوبا أمريكا وبطل يورو 2024، يوم 27 مارس المقبل على استاد لوسيل.

وسيخوض منتخب إسبانيا مباراة ودية أخرى أمام منتخب مصر 30 مارس المقبل استعدادا لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن فجر اليوم الأحد عن تأجيل مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيال للنخبة وذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 عن منطقة الغرب.

ويأتي ذلك بعد الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وجاء التصعيد بعد عملية عسكرية استهدفت مدنًا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بشأن الملف النووي.

وتسبب ذلك في استهداف إيران عدد من القواعد العسكرية الأمريكية في العواصم الخليجية بسبب الحرب الراهنة.

