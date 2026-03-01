ديماركو: أهدافي لن تساوي شيئا دون حصد إنتر للبطولات.. وأفضل التتويج بالدوري

الأحد، 01 مارس 2026 - 14:45

كتب : FilGoal

فيديريكو ديماركو - إنتر

يؤمن فيديريكو ديماركو لاعب إنتر أن أرقامه الفردية لن تعني شيئا إذا لم تُتوَّج ببطولات مع الفريق هذا الموسم.

وسجل ديماركو هدفا رائعا في فوز إنتر على جنوى بهدفين دون رد في الدوري الإيطالي، بعد أيام من الخروج الأوروبي أمام بودو جليمت.

وقال ديماركو عبر سكاي سبورت إيطاليا: "ليس من السهل العودة بعد هزيمة، لكن في كل مرة خسرنا فيها مباراة هذا الفريق عاد أقوى من السابق".

أخبار متعلقة:
الثامن تواليا والمساهمة الـ 22 لـ ديماركو.. إنتر يفوز على جنوى لا ريبوبليكا: توديع إنتر المبكر أوروبيا يقوده للتخلي عن 7 لاعبين تقرير: ثلاثي إنتر قد يرحل بعد وداع دوري أبطال أوروبا كيفو: الدوري لم يُحسم بعد.. وإنتر يملك عقلية الفوز

وأضاف "ظهر بعض الإرهاق في الشوط الثاني، لكننا أنجزنا المهمة. الموسم جيد لي على المستوى الشخصي، لكن الأهم هو الفريق، إذا لم تؤد أهدافي وصناعاتي إلى بطولات فلن تساوي شيئا".

وتابع "أفضل أن أسجل وأصنع أقل إذا كان ذلك سيقودنا للفوز بالدوري".

وعن هدفه من زاوية صعبة، أوضح "من الصعب شرح ذلك، سجلت هدفا مشابها من قبل، الأهم أن الفريق فاز، أعمل بجد والعمل الجاد يؤتي ثماره".

ورفع إنتر رصيده إلى ثامن انتصار تواليا في الدوري، بعدما حقق 14 فوزا في آخر 15 مباراة بالمسابقة.

وعن مواجهة الدربي المرتقبة أمام ميلان، أتم تصريحاته "لا نفكر في الدربي الآن، نركز على كومو أولا ثم ننتقل لما بعد ذلك".

ويستعد إنتر لمواجهة كومو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، قبل لقاء ميلان في دربي ميلانو بالجولة المقبلة.

إنتر ديماركو
نرشح لكم
تشمل رميات التماس والتبديلات.. IFAB يوافق على تعديلات جديدة لتسريع المباريات تقرير: ميلان يتوصل لاتفاق لضم موهبة كورنثيانز كادينا سير: احتمالية نقل مباراة الأرجنتين وإسبانيا خارج قطر تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو يقود الهجوم أمام كريستال بالاس.. وكونيا أساسي لوكاكو: نابولي أعادني للحياة من جديد مورينيو: في حالة إدانة بريستياني في قضية العنصرية مسيرته ستنتهي معي هازارد: ريال مدريد فريق أحلامي.. وإصابتي أمام بوروسيا دورتموند أوقفت مسيرتي هاوسن يشارك في تدريبات ريال مدريد.. والكشف عن موعد عودته للمشاركة في المباريات
أخر الأخبار
منافس الأهلي - الترجي يضرب الأولمبي الباجي بثلاثية 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقييم مرموش أمام ليدز من الصحف الإنجليزية 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي.. وغيابه عن مواجهة أتليتكو مدريد 37 دقيقة | الدوري الإسباني
أجندة بيراميدز في مارس - 6 مباريات في 3 مسابقات مختلفة قبل التوقف الدولي 38 دقيقة | الدوري المصري
تشمل رميات التماس والتبديلات.. IFAB يوافق على تعديلات جديدة لتسريع المباريات 47 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: ميلان يتوصل لاتفاق لضم موهبة كورنثيانز ساعة | الكرة الأوروبية
كادينا سير: احتمالية نقل مباراة الأرجنتين وإسبانيا خارج قطر ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524332/ديماركو-أهدافي-لن-تساوي-شيئا-دون-حصد-إنتر-للبطولات-وأفضل-التتويج-بالدوري