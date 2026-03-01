ديماركو: أهدافي لن تساوي شيئا دون حصد إنتر للبطولات.. وأفضل التتويج بالدوري

يؤمن فيديريكو ديماركو لاعب إنتر أن أرقامه الفردية لن تعني شيئا إذا لم تُتوَّج ببطولات مع الفريق هذا الموسم.

وسجل ديماركو هدفا رائعا في فوز إنتر على جنوى بهدفين دون رد في الدوري الإيطالي، بعد أيام من الخروج الأوروبي أمام بودو جليمت.

وقال ديماركو عبر سكاي سبورت إيطاليا: "ليس من السهل العودة بعد هزيمة، لكن في كل مرة خسرنا فيها مباراة هذا الفريق عاد أقوى من السابق".

وأضاف "ظهر بعض الإرهاق في الشوط الثاني، لكننا أنجزنا المهمة. الموسم جيد لي على المستوى الشخصي، لكن الأهم هو الفريق، إذا لم تؤد أهدافي وصناعاتي إلى بطولات فلن تساوي شيئا".

وتابع "أفضل أن أسجل وأصنع أقل إذا كان ذلك سيقودنا للفوز بالدوري".

وعن هدفه من زاوية صعبة، أوضح "من الصعب شرح ذلك، سجلت هدفا مشابها من قبل، الأهم أن الفريق فاز، أعمل بجد والعمل الجاد يؤتي ثماره".

ورفع إنتر رصيده إلى ثامن انتصار تواليا في الدوري، بعدما حقق 14 فوزا في آخر 15 مباراة بالمسابقة.

وعن مواجهة الدربي المرتقبة أمام ميلان، أتم تصريحاته "لا نفكر في الدربي الآن، نركز على كومو أولا ثم ننتقل لما بعد ذلك".

ويستعد إنتر لمواجهة كومو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، قبل لقاء ميلان في دربي ميلانو بالجولة المقبلة.