لوكاكو: نابولي أعادني للحياة من جديد

كشف روميلو لوكاكو لاعب نابولي أنه يدين بالكثير لفريقه، وان نابولي أعاده للحياة من جديد.

وقال روميلو لوكاكو عبر دازن إيطاليا: "كرة القدم منحتني كل شيء في حياتي، لكن فقدان والدي، هو عبء أحمله معي كل يوم".

وواصل "لكن الحياة هكذا، أواصل العمل من أجل أطفالي، ومن أجل أخي، ومن أجل نابولي الذي قدم لي الكثير، قبل وصولي إلى نابولي، كنت منتهيا".

وحقق نابولي انتصارا ثمينا أمام هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية نابولي كل من راسموس هويلاند، وروميلو لوكاكو، بينما أحرز هدف فيرونا جيان دانيل أكابرو.

وانضم روميلو لوكاكو إلى نابولي صيف 2024 قادما من روما الإيطالي، ويمتد عقد لوكاكو مع الفريق حتى صيف 2027 المقبل.

وخاض لوكاكو مع مع نابولي 44 مباراة مسجلا 15 هدفا وصنع 11 آخرين.

وحقق المهاجم البلجيكي مع نابولي لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي وكأس السوبر الإيطالي 2025\2026.