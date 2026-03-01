اتحاد الكرة يعلن استضافة اجتماع مجلس "إيفاب" المقبل

الأحد، 01 مارس 2026 - 13:56

كتب : FilGoal

مجلس إيفاب - IFAB

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استضافة اجتماع مجلس "إيفاب" IFAB المقبل.

وشارك هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم في الاجتماع الـ140 للمجلس الدولي لكرة القدم IFAB الذي أقيم أمس السبت في ويلز.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالآتي:

"شارك هاني أبو ريدة، أقدم أعضاء مجلس الفيفا، في اجتماع مجلس (إيفاب) المنعقد حاليًا في ويلز".

"ويضم مجلس إيفاب في عضويته الدول الأربع المؤسسة لقوانين لعبة كرة القدم، وهي إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، إلى جانب أربعة أعضاء من الفيفا، ويمثله جياني إنفانتينو وهاني أبو ريدة واثنان من نواب الرئيس، وذلك في إطار مسؤولية إيفاب التاريخية عن مراجعة وتحديث قوانين اللعبة بما يواكب تطورات كرة القدم عالميًا".

"وتقديرًا للدور المصري البارز ولمكانة هاني أبو ريدة داخل

الفيفا، تقرر أن تستضيف مصر الاجتماع المقبل لمجلس إيفاب، بعد تنازل الفيفا عن دورية استضافة الاجتماع لمصر، في خطوة تعكس الثقة الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، وتؤكد مكانة مصر كشريك فاعل في أحداث الفيفا".

"ويُعد استضافة الاجتماع المرتقب تأكيدًا جديدًا على الحضور المؤثر لمصر داخل المؤسسات الدولية، ودورها المستمر في دعم وتطوير منظومة كرة القدم على المستوى الدولي".

وناقش المجلس الأفكار الخاصة بتقليل الوقت الضائع في المباريات، بالإضافة لمقترحات إضافة عدد من الحالات يتم السماح بمراجعتها عن طريق تقنية الفيديو VAR.

ويتواجد أبو ريدة في اجتماعات IFAB ممثلًا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، باعتباره أقدم أعضاء مجلس فيفا حيث تم انتخابه كعضو باللجنة التنفيذية للمرة الأولى عام 2009.

ويختص مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي تأسس عام 1886 بتحديد قوانين كرة القدم، حيث يضم فيفا إلى جانب اتحادات إنجلترا، إسكتلندا، أيرلندا وويلز.

واجتمع IFAB يوم السبت، لمعالجة اضطرابات إيقاع المباريات والوقت الضائع.

ولا يوجد بند في القانون ينص على إبعاد اللاعب المصاب بشكل مؤقت.

وقال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا، في تصريحات نلقتها بي بي سي "قاعدة الدقيقتين تهدف إلى تقليل إهدار الوقت وتحسين سير المباراة".

وسيتم اتباع تلك القاعدة إذا بقي اللاعب ساقطا على أرض الملعب لأكثر من 15 ثانية وتسبب في تدخل الطبيب.

كما ناقش مجلس الاتحاد الدولي IFAB مقترحات أخرى لتسريع وتيرة اللعب على غرار قاعدة الـ8 ثوان لحراس المرمى.

إذ سيتم إضافة وقت مماثل لتنفيذ ركلات المرمى ورميات التماس، حيث ستنتقل حيازة الكرة إلى الفريق المنافس إذا استغرقت العملية وقتاً طويلاً.

كما سيتم تطبيق حد زمني قدره 10 ثوانٍ على اللاعبين المستبدلين، إذا لم يغادروا الملعب، فلن يُسمح للبديل بالدخول، ويلعب الفريق بـ 10 لاعبين حتى التوقف التالي الذي يجب ألا يكون قبل 60 ثانية على الأقل.

كما أشارت التقارير إلى أن أيقاف سيوافق على مراجعة حكم الفيديو للبطاقات الصفراء الثانية الممنوحة بشكل خاطئ والتي أسفر عنها بطاقة حمراء.

