مورينيو: في حالة إدانة بريستياني في قضية العنصرية مسيرته ستنتهي معي

الأحد، 01 مارس 2026 - 13:38

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

كشف جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا البرتغالي عن نهاية التعامل بينه وبين جيانلوكا بريستياني في حالة تمت إدانته في قضية العنصرية مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي: "إذا ثبتت إدانه بريستياني فعلا، فلن أنظر إليه بالطريقة نفسها مرة أخرى، وسيكون الأمر منتهيا بالنسبة لي".

وواصل "أردت أن أكون محايدا في قضية قد تكون خطيرة للغاية، أدين بشكل مطلق كل أشكال التمييز".

وأتم "وإذا لم يحترم لاعبي هذه المبادئ، التي هي مبادئي ومبادئ بنفيكا، فإن مسيرته ستنتهي معي".

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها، في مباراة الذهاب بالملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب النور.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا وإيابا على بنفيكا بنتيجة 3-1 مجموع المباراتين.

وغاب بريستياني عن مباراة العودة بسبب الإيقاف بعد قرار الاتحاد الأوروبي حتى تنتهي التحقيقات.

