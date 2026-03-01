أجندة الزمالك في مارس - مواجهة بيراميدز ضمن 5 مباريات قبل التوقف الدولي

الأحد، 01 مارس 2026 - 13:26

كتب : FilGoal

أحمد ربيع - الزمالك ضد زد

يخوض فريق الزمالك 5 مباريات خلال شهر مارس الجاري قبل انطلاق فترة التوقف الدولي.

وتقام فترة التوقف الدولي خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس الجاري.

ويختتم الزمالك الدور الأول من مسابقة الدوري بينما يلعب مباراتي ربع نهائي الكونفدرالية.

وتأتي مباريات الزمالك في مارس كالآتي:

بيراميدز × الزمالك - الأحد 1 مارس - 9:30 مساء - الدوري المصري

الزمالك × الاتحاد - الجمعة 6 مارس - 9:30 مساء - الدوري المصري

إنبي × الزمالك - الأربعاء 11 مارس - 9:30 مساء - الدوري المصري

أوتوهو × الزمالك - السبت 14 مارس - 3 عصرا - الكونفدرالية

الزمالك × أوتوهو - الأحد 22 مارس - 6 مساء - الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري مساء اليوم الأحد.

الزمالك أوتوهو أجندة الزمالك في مارس
