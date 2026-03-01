أجندة الأهلي في مارس - 4 مباريات قبل التوقف الدولي بينهم مواجهتي دوري الأبطال

يخوض فريق الأهلي 4 مباريات خلال شهر مارس الجاري قبل انطلاق فترة التوقف الدولي.

وتقام فترة التوقف الدولي خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس الجاري.

ويختتم الأهلي الدور الأول من مسابقة الدوري بينما يلعب مباراتي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي مباريات الأهلي في مارس كالآتي:

المقاولون × الأهلي - الخميس 5 مارس - 9:30 مساء - الدوري المصري

طلائع الجيش × الأهلي - الإثنين 9 مارس - 9:30 مساء - الدوري المصري

الترجي × الأهلي - الأحد 15 مارس - 11 مساء - دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × الترجي - السبت 21 مارس - 9 مساء - دوري أبطال إفريقيا

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري مساء اليوم الأحد.