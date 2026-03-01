هازارد: ريال مدريد فريق أحلامي.. وإصابتي أمام بوروسيا دورتموند أوقفت مسيرتي

كشف إيدين هازارد لاعب ريال مدريد المعتزل ومنتخب بلجيكا أن الانتقال لفريق ريال مدريد كان حلمه الوحيد.

وقال هازارد في تصريحات لـ أر إم سي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "كان حلمي الانتقال إلى ريال مدريد، وليس الذهاب إلى باريس سان جيرمان ثم إلى مدريد".

وواصل "لم يكن القرار متعلقا بالمال أو بأسباب رياضية، بل بالمشاعر، لم أرغب أبدا في ارتداء قميص باريس سان جيرمان وفاء للشمال وأهل ليل، وإذا عدت يوما، فسيكون ذلك للعب مع ليل وإنهاء مسيرتي".

وأردف "كنت أرغب في الرحيل حتى قبل موسمي الأخير مع تشيلسي، وقلت بوضوح إنه إذا وصلني عرض من ريال مدريد فسأغادر".

وكشف "عندما وصلت إلى ريال مدريد في عام 2019 شعرت أنني طفل أثناء تقديمي في سانتياجو برنابيو، لم آت إلى ريال مدريد لأحل محل كريستيانو رونالدو، لقد كان يسجل في كل مباراة تقريبا، وأحيانا لم أكن أسجل هدفا واحدا، جئت لأكون إيدن هازارد وأستمتع بكرة القدم".

وأتم "كنت في قمة مستواي، ثم تعرضت لإصابة بعد تدخل توماس مونييه لاعب بوروسيا دورتموند آنذاك، وهذا ما أوقف مسيرتي، كانت الإصابة في الكاحل الأيمن، وهو نفس الكاحل الذي كنت أعاني منه سابقا، وبعدها تعرضت لانتكاسة جديدة أمام ليفانتي، ومنذ ذلك الوقت بدأت المشاكل".

وانضم هازارد إلى ريال مدريد صيف 2019 قادما من تشيلسي.

وخاض مع ريال مدريد 76 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 12 هدفا.

واعتزل كرة القدم مع ريال مدريد صيف 2023.