فوت ميركاتو: كالمار يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم أشرف داري على سبيل الإعارة

توصل نادي كالمار السويدي لاتفاق مع الأهلي المصري من أجل ضم المدافع المغربي أشرف داري.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وخرج داري من حسابات الأهلي الفنية لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2028.

وكشف سانتي أونا الصحفي بموقع فوت ميركاتو الفرنسي: "تم التوصل إلى اتفاق بين ناديي كالمار السويدي والأهلي المصري بشأن انتقال أشرف داري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وينطلق الدوري السويدي يوم 4 أبريل المقبل، بينما تنتهي فترة الانتقالات في نهاية شهر مارس الجاري.

وقرر الأهلي رفع اسم المدافع المغربي أشرف داري من قائمة الفريق وذلك من أجل إتاحة الفرصة لقيد لاعب أجنبي آخر.

وحسم كالمار تأهله إلى الدوري السويدي الممتاز بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدرجة الثانية وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي رفع اسم أشرف داري، وذلك لقيد مواطنه يوسف بلعمري في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الجاري كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة قبل أن يتعافى ويشارك في المباريات الأخيرة.