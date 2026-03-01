كونتي: نابولي يجعلني مدربا أفضل.. ولوكاكو عانى كثيرا

يرى أنطونيو كونتي مدرب نابولي أن هذا الموسم يعلّمه الكثير ويجعله مدربا أفضل.

وأشار إلى أن روميلو لوكاكو عانى كثيرا قبل تسجيل هدف الفوز على فيرونا.

وقال كونتي بعد اللقاء لـDAZN إيطاليا: "هذا الموسم سأحمله معي لأنه يعلّمني كثيرا عن كيفية التعامل مع مواقف لم أواجهها من قبل، المدرب يجب أن يعرف كيف يتعامل مع الجانب الإنساني، يجد الكلمات المناسبة ويوازن بين الحافز والانضباط".

وأضاف "هذه التجربة تحسّنني بعدة طرق، التعامل مع كل هذه المواقف ليس سهلا أبدا، وأشعر أنها تجعلني مدربا أفضل، نجد الطريق لنستمر على أقدامنا، ليس فقط على المستوى الفني، ولكن كبشر أيضا".

وتحدث عن لوكاكو قائلا: "لوكاكو عانى من إصابة خطيرة، وأنا أعلم كم تألم بسبب هذه الحالة، فهو يريد مساعدة نابولي ومساعدتي".

وتابع "نحن نعمل على دعمه، لم يعد بعد اللاعب الذي نعرفه، لكنه في الطريق. هذا الهدف سيمنحه الثقة، وكأس العالم قادم، وأتمنى أن يلعب هو وكيفن دي بروين فيه".

وأضاف "كان لديه فرص أخرى، بما في ذلك ضد يوفنتوس، نعلم أنه قادر على فرض وجوده داخل منطقة الجزاء. عندما نهاجم والخصم يدافع بشكل كثيف، يصبح لوكاكو عنصرا أساسيا. ألقيناه في المباراة، وقام بواجبه، وأتمنى أن يمنحه ذلك الثقة، نحن بحاجة للجميع".

وعن مخاطر فقدان المراكز الأوروبية، قال: "وقعنا في مواقف صعبة، وكنا على وشك فقدان نقاط ثمينة، لكن هذا الفوز يبقينا في مراكز دوري أبطال أوروبا. علينا التركيز على الحاضر لنبني مستقبلنا بأفضل شكل ممكن، وهذا يعني اللعب في دوري الأبطال".

واختتم كونتي تصريحاته "المعركة صعبة، فرق أخرى في مواقف أفضل، ونحن نحاول إعادة اللاعبين لمستواهم. نعلم أننا معرضون لفقدان التأهل لأوروبا، لكن اليوم نجحنا في أخذ النقاط مع العلم أننا قادرون على تقديم أداء أفضل".

ويحتل نابولي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة من 27 جولة.

