هاوسن يشارك في تدريبات ريال مدريد.. والكشف عن موعد عودته للمشاركة في المباريات

الأحد، 01 مارس 2026 - 13:03

كتب : FilGoal

دين هاوسن مدافع ريال مدريد

شارك دين هاوسن في تدريبات ريال مدريد لليوم الثاني على التوالي قبل مواجهة خيتافي بالدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي يوم الإثنين في الجولة 26 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان هاوسن قد تعرض للإصابة بتمزق عضلي في السمانة وغاب عن مواجهتي بنفيكا ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى مواجهة أوساسونا.

ووفقا لصحيفة آس الإسبانية فإن اللاعب قد يحصل على بعض الدقائق أمام خيتافي أو ينتظر ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو لعودة المدافع الإسباني.

هاوسن شارك في 27 مباراة مع الفريق الملكي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع 2.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة لكن ريال مدريد منقوصا لمباراة بعدما خاض برشلونة مواجهة فياريال وحقق انتصارا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

