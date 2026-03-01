كيفو: الدوري لم يُحسم بعد.. وإنتر يملك عقلية الفوز

الأحد، 01 مارس 2026 - 12:15

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو

يؤمن كريستيان كيفو مدرب إنتر على أن لقب الدوري الإيطالي لم يُحسم بعد.

ويأتي ذلك رغم فوز إنتر على جنوى بهدفين دون رد وتحقيق الانتصار الثامن تواليًا في المسابقة.

وقال كيفو عبر سكاي سبورت إيطاليا: "كنّا ندرك أهمية المباراة لما قدمناه وما نريد تقديمه في الأسابيع الأخيرة من الموسم. أكتفي بحصد النقاط الثلاث لأنها لم تكن مواجهة سهلة أمام فريق يمر بحالة جيدة ويعرف كيف يُسبب المشكلات".

وأضاف "خضنا المباراة رقم 16 خلال أكثر من 50 يومًا، وكان علينا الاستمرار بنفس النسق، ديماركو في أفضل حالاته ويساعدنا على تحقيق طموحاتنا، مثل بقية اللاعبين".

وعن التباين بين نتائج الدوري والخروج الأوروبي، أوضح: "نُحضّر لكل مباراة ذهنيًا وبدنيًا بنفس الطريقة دون النظر إلى اسم المنافس، هذا ما حاولنا فعله منذ بداية الموسم".

وتابع "تبقت 11 جولة و33 نقطة متاحة، لذا الدوري لم يُحسم بعد، مررنا بفترات صعود وهبوط، لكننا نريد البناء على ما قدمناه خلال الشهرين ونصف الماضيين".

واختتم كيفو تصريحاته "يعمل جميع اللاعبين الـ24 بعقلية الفوز ولا يتذمرون أبدًا. يتقبلون الواقع سواء في الدوري أو الكأس أو دوري الأبطال. نريد أن نظل منافسين حتى النهاية".

ورفع إنتر رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة وبفارق 13 نقطة مؤقتًا عن أقرب منافسيه، وفي انتظار مواجهة ميلان وكريمونيزي،

ونجح إنتر في تحقيق 14 فوزًا في آخر 15 مباراة بالدوري.

الدوري الإيطالي إنتر كيفو
