مؤتمر أربيلوا: لا يوجد وقت محدد لعودة مبابي.. وفينيسيوس لاعب حاسم

الأحد، 01 مارس 2026 - 12:08

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد عن عدم وجود وقت محدد لعودة كيليان مبابي للمشاركة مع الفريق.

وغاب مبابي عن مباراة بنفيكا الماضية في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها اللاعب.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "نعرف بالضبط ما هو الأمر الذي يعاني منه كيليان مبابي، نريده أن يتعافى من هذا الألم حتى يتمكن من العودة بثقة، ومن الأفضل الآن عدم تحديد أي مواعيد نهائية، نريد أن نرى كيف يشعر وسنقرر بناء على ذلك".

وواصل "نحن في حالة جيدة، لدينا حماس كبير، وندرك صعوبة مواجهة فريق يدربه مدرب عظيم مثل خوسي بوردالايس، يعرف كيف يستخرج أفضل ما لدى لاعبيه، نحن في غاية التركيز والحماس".

وشدد "مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ستكون مباراة مثيرة، إنها مواجهة يستمتع بها مشجعو ريال مدريد وجماهير البرنابيو حقا، عندما يحين الوقت، سنستعد لها على أكمل وجه".

وكشف "بوردالايس يجعل الفرق تلعب بأسلوبه الخاص، ورغم عدم استحواذه على الكرة لفترات طويلة، فإن فريقه يدافع بشكل ممتاز، حضرنا جيدا للمباراة، وسنرى ما سيحدث غدا".

وعن كأس العالم قال: "كنت أقدم كل شيء للنادي، وعندما كنت ألعب مع المنتخب كان الأمر نفسه، لا يوجد لاعبون يخشون الالتحامات أو لا يقدمون أقصى ما لديهم من أجل ريال مدريد، هذا هو ما أنتظره من اللاعبين".

وعن مشاهدة برشلونة؟ "كلما أستطيع مشاهدة جميع مباريات كل الفرق، أفعل ذلك، عدد المباريات كبير، وأكثر ما يستغرق وقتنا هو مبارياتنا نحن".

وواصل "لا أعلم إن كنت قد لمست زرا معينا لدى فينيسيوس جونيور، الفضل يعود إلى فينيسيوس نفسه، وكل ما قمت به هو منحه الثقة وجعل زملائه يبحثون عنه، إنه لاعب حاسم ومميز".

وأتم "من الأسهل بناء كتلة أساسية، ثم إضافة لاعبين إليها، لم نحصل على وقت كاف في فترة الإعداد، ولا حتى على أيام تدريب كافية، هناك مستوى كبير يقدمه هؤلاء اللاعبون، وهم يكسبون مكانهم بجدارة".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الجولة 26 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويبحث ريال مدريد عن تقليص الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة إلى نقطة واحدة بعدما حقق الآخر انتصارا كبيرا أمام فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويمتلك ريال مدريد 60 نقطة بينما رصيد برشلونة 64.

ريال مدريد ألفارو أربيلوا
