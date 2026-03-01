بسبب الأحداث الراهنة.. إيقاف نشاط كرة القدم في قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف النشاط وتأجيل كافة البطولات بدءا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء بيان الاتحاد القطري لكرة القدم كالآتي:

"يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، وذلك اعتبار من اليوم وحتى إشعار آخر".

"وسيتم الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقا عبر القنوات الرسمية للاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن فجر اليوم الأحد عن تأجيل مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيال للنخبة وذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 عن منطقة الغرب.

ويأتي ذلك بعد الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وجاء التصعيد بعد عملية عسكرية استهدفت مدنًا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بشأن الملف النووي.

وتسبب ذلك في استهداف إيران عدد من العواصم العربية الآسيوية بسبب الحرب الراهنة.