كرة طائرة - الاتحاد والجزيرة يكملان عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من الدوري

الأحد، 01 مارس 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة طائرة

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من مسابقة دوري رجال الكرة الطائرة.

ونجح فريقا الاتحاد السكندري والجزيرة في حسم التأهل بالجولة الأخيرة.

واختتمت منافسات الجولة السابعة والدور قبل النهائي من دوري السوبر للرجال.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - مقتل 20 لاعبة في إيران نتيجة القصف الجوي كرة طائرة - إيقاف ياكوفليف لاعب الزمالك لنهاية الموسم بسبب عدم دفع رسوم قيده كرة طائرة - الختام 30 مارس.. الكشف عن جدول الدور النهائي من دوري السيدات كرة طائرة - "قدومه أرعب الخصوم".. مصافي الشمال العراقي يعلن ضم أحمد صلاح

وتأهلت ثمانية فرق إلى الدور النهائي من المسابقة وجاءت كالآتي:

الأهلي - سبورتنج - القناة - الاتحاد السكندري (من المجموعة الأولى)

الزمالك - بتروجت - الطيران - الجزيرة (من المجموعة الثانية)

وكان الاتحاد قد حسم تأهله في الجولة الأخيرة بعد الفوز على سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتأهل الاتحاد رغم تحقيقه 8 نقاط فقط في المركز الرابع، بينما سموحة في المركز الخامس بـ 12 نقطة.

ويأتي ذلك بسبب تحقيق الاتحاد الفوز في 4 مباريات مقابل 3 فقط لصالح سموحة.

وتنص لائحة الدوري على النظر لعدد الانتصارات أولا قبل عدد النقاط.

بينما الجزيرة حسم تأهله بعد الخسارة أمام بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وبذلك جمع الجزيرة 11 نقطة ليحسم تأهله على طلائع الجيش صاحب الـ 10 نقاط.

الأهلي الزمالك كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - مقتل 20 لاعبة في إيران نتيجة القصف الجوي كرة طائرة - إيقاف ياكوفليف لاعب الزمالك لنهاية الموسم بسبب عدم دفع رسوم قيده كرة طائرة - الختام 30 مارس.. الكشف عن جدول الدور النهائي من دوري السيدات كرة طائرة - "قدومه أرعب الخصوم".. مصافي الشمال العراقي يعلن ضم أحمد صلاح كرة طائرة - سداسي متأهل إلى الدور النهائي من دوري السيدات.. ونظام المسابقة كرة طائرة - الأهلي بالعلامة الكاملة في الدوري.. وانتصار الزمالك بصعوبة على مصر للبترول كرة طائرة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للسيدات.. ومواجهة نارية مرتقبة كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على الصيد والزهور في كأس مصر
أخر الأخبار
كيفو: الدوري لم يُحسم بعد.. وإنتر يملك عقلية الفوز 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أربيلوا: لا يوجد وقت محدد لعودة مبابي.. وفينيسيوس لاعب حاسم 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب الأحداث الراهنة.. إيقاف نشاط كرة القدم في قطر 28 دقيقة | آسيا
الاتحاد الإسباني يشكل لجنة أزمات لدعم محترفيه في الشرق الأوسط 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الاتحاد والجزيرة يكملان عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من الدوري 48 دقيقة | كرة طائرة
فيفا: نراقب تطورات الأوضاع في إيران قبل أشهر من كأس العالم.. ومن المبكر التعليق بالتفصيل ساعة | في المونديال
سيميوني: نركز على كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا بشكل أكبر من الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
بعد صافرات جماهير ليدز.. جوارديولا: احترام الأديان والتنوع جزء من كرة القدم الحديثة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524318/كرة-طائرة-الاتحاد-والجزيرة-يكملان-عقد-المتأهلين-إلى-الدور-النهائي-من-الدوري