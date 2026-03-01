كرة طائرة - الاتحاد والجزيرة يكملان عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من الدوري

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من مسابقة دوري رجال الكرة الطائرة.

ونجح فريقا الاتحاد السكندري والجزيرة في حسم التأهل بالجولة الأخيرة.

واختتمت منافسات الجولة السابعة والدور قبل النهائي من دوري السوبر للرجال.

وتأهلت ثمانية فرق إلى الدور النهائي من المسابقة وجاءت كالآتي:

الأهلي - سبورتنج - القناة - الاتحاد السكندري (من المجموعة الأولى)

الزمالك - بتروجت - الطيران - الجزيرة (من المجموعة الثانية)

وكان الاتحاد قد حسم تأهله في الجولة الأخيرة بعد الفوز على سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتأهل الاتحاد رغم تحقيقه 8 نقاط فقط في المركز الرابع، بينما سموحة في المركز الخامس بـ 12 نقطة.

ويأتي ذلك بسبب تحقيق الاتحاد الفوز في 4 مباريات مقابل 3 فقط لصالح سموحة.

وتنص لائحة الدوري على النظر لعدد الانتصارات أولا قبل عدد النقاط.

بينما الجزيرة حسم تأهله بعد الخسارة أمام بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وبذلك جمع الجزيرة 11 نقطة ليحسم تأهله على طلائع الجيش صاحب الـ 10 نقاط.