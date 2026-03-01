الاتحاد الإسباني يشكل لجنة أزمات لدعم محترفيه في الشرق الأوسط

الأحد، 01 مارس 2026 - 11:39

كتب : FilGoal

رافاييل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي عن دعمه لجميع لاعبي كرة القدم المحترفين في مناطق النزاع المسلح الذي بدأ خلال الساعات الماضية.

وقال الاتحاد الإسباني في بيانه الرسمي "عقد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد ظهر أمس السبت، اجتماعا لمجلس إدارة الأزمات، وذلك لوضع حزمة من تدابير الدعم المخصصة لمحترفي كرة القدم الإسبان، العاملين والمقيمين، في عدد من دول الشرق الأوسط التي تأثرت بالنزاع المسلح الذي اندلع خلال الساعات الأخيرة".

وواصل "وخلال الاجتماع، تم إنشاء قنوات تواصل مباشرة لمساندة المدربين وأعضاء الأجهزة الفنية واللاعبين والمحترفين العاملين في المجال، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لعائلاتهم، في إطار متابعة أوضاعهم بشكل مستمر".

وتابع "وفي السياق ذاته، يؤكد الاتحاد أنه على اتصال مستمر بالسفارات الإسبانية في الدول المعنية، بهدف تنسيق الجهود وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لمحترفي كرة القدم المتواجدين في مناطق النزاع، بالتوازي مع الحفاظ على التواصل الدائم مع اتحادات كرة القدم المحلية في تلك الدول".

وكشف "وكانت لجنة الأزمات قد شكلت أمس بقرار من رئيس الاتحاد رافائيل لوزان، وتضم مسؤولين عن عدة قطاعات ذات صلة مباشرة بشؤون المحترفين العاملين خارج إسبانيا، على أن تتولى اللجنة متابعة تطورات الأوضاع ميدانيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المتضررين".

وأتم "ويوضح الاتحاد أن عددا من لاعبي كرة القدم الإسبان المحترفين ينشطون حاليا في إيران ودول شبه الجزيرة العربية، مشيرا إلى أنه يجري التواصل معهم بشكل مباشر أو غير مباشر للاطمئنان على سلامتهم وتحديد احتياجاتهم في هذه المرحلة".

وقامت بعض الاتحادات العربية بتعليق النشاط الرياضي بها بسبب الأحداث الراهنة على رأسها الاتحاد الكويتي لكرة القدم والقطري في انتظار التطورات التي ستشهدها البلاد في الساعات القليلة المقبلة.

وجاء التصعيد بعد عملية عسكرية استهدفت مدنًا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بشأن الملف النووي.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم
