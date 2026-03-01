فيفا: نراقب تطورات الأوضاع في إيران قبل أشهر من كأس العالم.. ومن المبكر التعليق بالتفصيل

الأحد، 01 مارس 2026 - 11:11

كتب : FilGoal

كأس العالم

أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" متابعته عن كثب تطورات الأوضاع في إيران بعد الضربات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويأتي ذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم المقرّر في يونيو المقبل.

وقال ماتياس جرافستروم الأمين العام لفيفا خلال الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "اطّلعت على الأخبار مثل الجميع. عقدنا اجتماعًا اليوم، ومن المبكر التعليق بالتفصيل".

وشدد جرافستروم "لكننا سنُراقب التطورات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "سنواصل التواصل مع حكومات الدول الثلاث المستضيفة كما نفعل دائمًا. الجميع سيكون في أمان".

وتأتي التطورات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة البطولة، بينما تأهّل المنتخب الإيراني عبر تصفيات الاتحاد الآسيوي.

وجاء التصعيد بعد عملية عسكرية استهدفت مدنًا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بشأن الملف النووي.

ويستعد منتخب إيران لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، إذ تُقام مباراتان في لوس أنجلوس وأخرى في سياتل.

وكانت قرعة كأس العالم قد أُجريت في ديسمبر الماضي بمشاركة إيران، وسط تأكيدات من فيفا على استمرار التنسيق لضمان سلامة البطولة.

