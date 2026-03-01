سيميوني: نركز على كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا بشكل أكبر من الدوري

كشف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن تركيزه الكبير على بطولة كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا بعدما ابتعد الفارق بينه وبين متصدر الدوري الإسباني برشلونة.

ويبتعد أتلتيكو مدريد عن برشلونة متصدر الترتيب بـ 13 نقطة عقب مرور 26 جولة.

وقال سيميوني في تصريحات لموفي ستار: "نركز على دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا بشكل أكبر، أما الدوري الصدارة أصبحت بعيدة لكننا سنقاتل حتى النهاية".

وواصل "لم أشاهد مباراة برشلونة كنت فقط أركز على مباراة فريقي، لا نفكر في مباراة كأس ملك إسبانيا من الآن، فالعمل لهذه المباراة من يوم الإثنين وسنرى ما سيحدث الثلاثاء".

وأردف "لعب خوليو دياز مباراته الأولى معنا بشكل مميز، كان يلعب بنفس الحماس الذي يخوض به لاعبوا الفريق الأول المباريات وساهم في هدف الفوز".

وأتم "عدنا للمركز الثالث ونطمح لما هو أبعد من ذلك".

وحقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا خارج ملعبه بالفوز على ريال أوفييدو بنتيجة 1-0 في الجولة 26.

وسجل خوليان ألفاريز هدف فوز الروخيبلانكوس في الدقيقة 90+4.

وشارك هيثم حسن صاحب الأصول المصرية في اللقاء أساسيا وحتى الدقيقة 72 بقميص ريال أوفييدو.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الثاني.

فيما ظل أوفييدو الوافد الجديد في ذيل الترتيب برصيد 17 نقطة.