سيميوني: نركز على كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا بشكل أكبر من الدوري

الأحد، 01 مارس 2026 - 11:03

كتب : FilGoal

سيميوني

كشف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن تركيزه الكبير على بطولة كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا بعدما ابتعد الفارق بينه وبين متصدر الدوري الإسباني برشلونة.

ويبتعد أتلتيكو مدريد عن برشلونة متصدر الترتيب بـ 13 نقطة عقب مرور 26 جولة.

وقال سيميوني في تصريحات لموفي ستار: "نركز على دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا بشكل أكبر، أما الدوري الصدارة أصبحت بعيدة لكننا سنقاتل حتى النهاية".

أخبار متعلقة:
ماروتا: غير صحيح اتفاق إنتر مع سيميوني مؤتمر سيميوني: مباراة بروج قد تغير الموسم.. والذهاب لم يفاجئني مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله

وواصل "لم أشاهد مباراة برشلونة كنت فقط أركز على مباراة فريقي، لا نفكر في مباراة كأس ملك إسبانيا من الآن، فالعمل لهذه المباراة من يوم الإثنين وسنرى ما سيحدث الثلاثاء".

وأردف "لعب خوليو دياز مباراته الأولى معنا بشكل مميز، كان يلعب بنفس الحماس الذي يخوض به لاعبوا الفريق الأول المباريات وساهم في هدف الفوز".

وأتم "عدنا للمركز الثالث ونطمح لما هو أبعد من ذلك".

وحقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا خارج ملعبه بالفوز على ريال أوفييدو بنتيجة 1-0 في الجولة 26.

وسجل خوليان ألفاريز هدف فوز الروخيبلانكوس في الدقيقة 90+4.

وشارك هيثم حسن صاحب الأصول المصرية في اللقاء أساسيا وحتى الدقيقة 72 بقميص ريال أوفييدو.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الثاني.

فيما ظل أوفييدو الوافد الجديد في ذيل الترتيب برصيد 17 نقطة.

أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني الدوري الإسباني
نرشح لكم
الاتحاد الإسباني يشكل لجنة أزمات لدعم محترفيه في الشرق الأوسط بعد صافرات جماهير ليدز.. جوارديولا: احترام الأديان والتنوع جزء من كرة القدم الحديثة بهدف ألفاريز.. أتلتيكو مدريد يخطف فوزا شاقا أمام أوفييدو باريس سان جيرمان يبتعد في الصدارة بالفوز على لو هافر الثامن تواليا والمساهمة الـ 22 لـ ديماركو.. إنتر يفوز على جنوى بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة الدوري الألماني بعودة مثيرة أمام بوروسيا دورتموند نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90 سيمينيو: تقليص الفارق مع أرسنال مهم لنا
أخر الأخبار
بسبب الأحداث الراهنة.. إيقاف نشاط كرة القدم في قطر 14 دقيقة | آسيا
الاتحاد الإسباني يشكل لجنة أزمات لدعم محترفيه في الشرق الأوسط 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الاتحاد والجزيرة يكملان عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من الدوري 34 دقيقة | كرة طائرة
فيفا: نراقب تطورات الأوضاع في إيران قبل أشهر من كأس العالم.. ومن المبكر التعليق بالتفصيل 51 دقيقة | في المونديال
سيميوني: نركز على كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا بشكل أكبر من الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
بعد صافرات جماهير ليدز.. جوارديولا: احترام الأديان والتنوع جزء من كرة القدم الحديثة ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - مقتل 20 لاعبة في إيران نتيجة القصف الجوي ساعة | آسيا
منافس مصر - "لا نتطلع لخوض البطولة".. إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524315/سيميوني-نركز-على-كأس-ملك-إسبانيا-ودوري-أبطال-أوروبا-بشكل-أكبر-من-الدوري