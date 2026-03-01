كرة طائرة - مقتل 20 لاعبة في إيران نتيجة القصف الجوي

الأحد، 01 مارس 2026 - 10:52

كتب : FilGoal

قصف إيران

تعرضت 20 لاعبة إيرانية للكرة الطائرة للقتل نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي الأمريكي على دولة إيران.

وشهدت إيران أمس السبت ضربات جوية أمريكية وإسرائيلية والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وجاء التصعيد بعد عملية عسكرية استهدفت مدنًا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بشأن الملف النووي.

وقُتل نحو 20 لاعبة كرة طائرة في هجوم استهدف صالة رياضية بمدينة لامِرد في إقليم فارس جنوب إيران.

وأفادت قناة SNN نقلًا عن السلطات المحلية بسقوط أربعة صواريخ على أراضي الإقليم الذي يضم مدينة لامرد، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وقال علي علي زاده المسؤول التنفيذي لمنطقة لامرد إن "ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا مصرعهم" نتيجة هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف صالة رياضية ومبنيين سكنيين في المدينة، مشيرًا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأضاف أن قرابة 100 شخص أُصيبوا في الهجوم، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من المواطنين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أعلن توقف النشاط الرياضي بسبب الظروف الراهنة، كما قرر الاتحاد القطري تأجيل مباريات أمس السبت من الجولة 17 للدوري القطري.

