منافس مصر - "لا نتطلع لخوض البطولة".. إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم

الأحد، 01 مارس 2026 - 10:41

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

هدد الاتحاد الإيراني لكرة القدم بالانسحاب من بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وجاء التصعيد بعد عملية عسكرية استهدفت مدنًا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بشأن الملف النووي.

وقال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عبر شبكة "طهران" التلفزيونية: بعد ما حدث والهجوم الأمريكي على إيران، من غير المرجح أن نتطلع إلى خوض بطولة كأس العالم".

وشدد رئيس الاتحاد الإيراني "لكن ننتظر القرار النهائي والذي يعود للمسؤولين الرياضيين".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني نظيره الأمريكي يوم 3 يوليو في دالاس حال تأهل الفريقين كثاني مجموعتيهما. كما يستهل مشواره في البطولة أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس.

وكانت إيران قد تأهلت إلى كأس العالم للمرة الرابعة تواليًا بعد تصدرها مجموعتها في التصفيات الآسيوية، ووقعت في المجموعة السابعة إلى جانب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ويتبقى 107 أيام فقط على انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما باتت مشاركة المنتخب الإيراني محل شك في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.

ويستهل منتخب إيران مشواره بمواجهة نيوزلندا ثم يلعب أمام بلجيكا.

بينما يختتم منتخب إيران حال مشاركته، مبارياته في دور المجموعات بمواجهة مصر.

منافس مصر كأس العالم إيران مصر
