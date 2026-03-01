بعد صافرات جماهير ليدز.. جوارديولا: احترام الأديان والتنوع جزء من كرة القدم الحديثة

الأحد، 01 مارس 2026 - 10:54

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أعرب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن استيائه بسبب اعتراض جماهير ليدز عن إيقاف المباراة لإفطار المسلمين.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "ذا أتلتيك": "نحن نعيش في عالم حديث، وما يحدث اليوم يفرض علينا احترام الأديان والتنوع".

وواصل "الدوري الإنجليزي يسمح بإيقاف اللعب لدقيقة أو دقيقتين، حتى يتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار خلال شهر رمضان، وهذا أمر طبيعي ومتعارف عليه، هذا هو الواقع، سواء أعجب البعض أم لا".

وأتم "ريان شرقي وعمر مرموش مع ريان آيت نوري لم يتناولوا الطعام طوال اليوم، لذلك اكتفينا بإعطائهما بعض الفيتامينات فقط، لا أكثر، والسؤال الحقيقي هو هل هذا مسموح أم لا؟ وإذا كان مسموحا، فما المشكلة في ذلك؟".

وواصل مانشستر سيتي ملاحقة منافسه أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على ليدز يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 68.

وسجل أنطوان سيمينيو هدف مانشستر سيتي.

وللمباراة الرابعة على التوالي يتمكن مانشستر سيتي من الفوز في بطولة الدوري.

ولم يتمكن ليدز من الفوز للمباراة الثالثة تواليا في الدوري بالتعادل مرتين أمام تشيلسي وأستون فيلا، والخسارة من مانشستر سيتي.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة 59 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من 28 مباراة، ويبتعد بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.

وتوقف رصيد ليدز عند النقطة 31 في المركز الـ 15.

