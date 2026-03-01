للمباراة الثانية على التوالي.. وسام أبو علي يسجل مجددا مع كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي

الأحد، 01 مارس 2026 - 10:19

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - كولمبوس كرو

نجح وسام أبو علي في تسجيل ثاني أهدافه بالدوري الأمريكي هذا الموسم بعدما سجل للمباراة الثانية على التوالي.

وسام أبو علي

النادي : كولومبوس كرو

وتعادل كولومبوس كرو خارج ملعبه أمام كنساس سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية بهدفين لكل فريق.

وافتتح وسام أبو علي التسجيل في الدقيقة 33 من المباراة ليسجل ثاني أهدافه هذا الموسم.

وأهدر أبو علي ركلة جزاء في الوقت القاتل بالدقيقة 87 ليهدر فرصة خطف نقاط المباراة لفريقه.

وحقق كولومبوس كرو نقطته الأولى هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام ضد بورتلاند تيمبيرس.

ويقام الدوري الأمريكي من قسمين الشرقي والغربي من 15 فريقا لكل قسم.

ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز من كل قسم إلى ثمن النهائي مباشرة بالنظام الإقصائي.

بينما صاحبا المركزين السابع والثامن من كل قسم يلعبون ملحقا لإكمال المتأهلين.

7 من 7

شارك وسام أبو علي للمباراة السابعة مع فريقه كولومبوس كرو منذ انضمامه الصيف الماضي.

وساهم أبو علي تهديفيا في سبعة أهداف خلال سبع مباريات إذ سجل 5 وصنع 2 آخرين.

ولم يسجل أو يصنع أبو علي في أول مباراتين فقط خاضهما بقميص كولومبوس كرو.

بينما نجح في التسجيل للمشاركة الخامسة على التوالي بالإضافة إلى صناعة هدفين.

