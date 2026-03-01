للمباراة الثانية على التوالي.. وسام أبو علي يسجل مجددا مع كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي

نجح وسام أبو علي في تسجيل ثاني أهدافه بالدوري الأمريكي هذا الموسم بعدما سجل للمباراة الثانية على التوالي.

وسام أبو علي النادي : كولومبوس كرو

وتعادل كولومبوس كرو خارج ملعبه أمام كنساس سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية بهدفين لكل فريق.

وافتتح وسام أبو علي التسجيل في الدقيقة 33 من المباراة ليسجل ثاني أهدافه هذا الموسم.

Wessam Abou Ali in the right place at the right time!@ColumbusCrew up 1-0 on the road! 📺 Apple TV: https://t.co/p2P4diuWGS pic.twitter.com/U8xZkgueMY — Major League Soccer (@MLS) March 1, 2026

وأهدر أبو علي ركلة جزاء في الوقت القاتل بالدقيقة 87 ليهدر فرصة خطف نقاط المباراة لفريقه.

وحقق كولومبوس كرو نقطته الأولى هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام ضد بورتلاند تيمبيرس.

CLUTCH penalty save from John Pulskamp to deny Wessam Abou Ali late in the game! 🧤 pic.twitter.com/ZGXAYg8RNT — Major League Soccer (@MLS) March 1, 2026

ويقام الدوري الأمريكي من قسمين الشرقي والغربي من 15 فريقا لكل قسم.

ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز من كل قسم إلى ثمن النهائي مباشرة بالنظام الإقصائي.

بينما صاحبا المركزين السابع والثامن من كل قسم يلعبون ملحقا لإكمال المتأهلين.

7 من 7

شارك وسام أبو علي للمباراة السابعة مع فريقه كولومبوس كرو منذ انضمامه الصيف الماضي.

وساهم أبو علي تهديفيا في سبعة أهداف خلال سبع مباريات إذ سجل 5 وصنع 2 آخرين.

ولم يسجل أو يصنع أبو علي في أول مباراتين فقط خاضهما بقميص كولومبوس كرو.

بينما نجح في التسجيل للمشاركة الخامسة على التوالي بالإضافة إلى صناعة هدفين.