مواعيد الأحد 1 مارس 2026.. بيراميدز ضد الزمالك ودربي لندن

الأحد، 01 مارس 2026 - 10:10

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك - بيراميدز

يشهد اليوم الأحد الموافق 1 من شهر مارس 2026 عددا من المباريات المثيرة في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وعودة قطة أمام الزمالك كرة طائرة - إيقاف ياكوفليف لاعب الزمالك لنهاية الموسم بسبب عدم دفع رسوم قيده كما كشف في الجول - محمود ناجي حكما لمباراة بيراميدز ضد الزمالك حكم إيفواري يقود مباراة أوتوهو ضد الزمالك

الدوري المصري

تقام 4 مباريات في ختام الجولة 20 من مسابقة الدوري بينها مواجهة بيراميدز أمام الزمالك.

ويستضيف بيراميدز فريق الزمالك في التاسعة والنصف مساء على استاد الدفاع الجوي.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 1.

ويواجه المصري فريق إنبي على استاد السويس في نفس التوقيت وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يلعب البنك الأهلي أمام سموحة على استاد القاهرة ويذاع اللقاء عبر أون سبورت ماكس.

أما المواجهة الرابعة فيستضيف مودرن سبورت فريق بتروجت على استاد السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت بلاس.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق كريستال بالاس في تمام الرابعة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يحل توتنام ضيفا على فولام في نفس التوقيت وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم بدربي لندن عندما يستضيف أرسنال فريق تشيلسي في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على كريمونيسي في الواحدة والنصف ظهرا.

بينما يستضيف روما فريق يوفنتوس في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة.

الدوري الفرنسي

يحل نيس الذي يلعب ضمن صفوفه محمد عبد المنعم ضيفا على فريق باريس في تمام الرابعة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما يحل نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد ضيفا على ليل في السادسة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف مارسيليا فريق ليون في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كرة سلة

يختتم منتخب مصر النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمواجهة أمام أوغندا.

وتقام المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت مصر على صالة برج العرب.

وكان منتخب مصر قد خسر أول مواجهتين أمام كل من مالي وأنجولا.

الزمالك أرسنال تشيلسي الدوري المصري الدوري الإنجليزي بيراميدز
نرشح لكم
الإسماعيلي يعلن رحيل طارق العشري قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وعودة قطة أمام الزمالك علي لطفي: مواجهة الأهلي الأفضل لي هذا الموسم.. ولا أعرف كيف سجل تريزيجيه هدفه مؤتمر توروب: لا أصدق أننا سجلنا هدفا واحدا فقط أمام زد بعد هذا الكم من الفرص بيبو: لعبنا من أجل الفوز على الأهلي والتوفيق لم يحالفنا الفوز الأول منذ 11 مباراة.. طلائع الجيش ينتصر على حرس الحدود تساوى مع الدباغ وناصر ماهر.. تريزيجيه يعتلي ترتيب هدافي الدوري الدوري المصري – موعد مباراة المقاولون والأهلي والقناة الناقلة
أخر الأخبار
منافس مصر - "لا نتطلع لخوض البطولة".. إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم 11 دقيقة | في المونديال
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال 26 دقيقة | آسيا
للمباراة الثانية على التوالي.. وسام أبو علي يسجل مجددا مع كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 34 دقيقة | أمريكا
مواعيد الأحد 1 مارس 2026.. بيراميدز ضد الزمالك ودربي لندن 43 دقيقة | الدوري المصري
بهدف ألفاريز.. أتلتيكو مدريد يخطف فوزا شاقا أمام أوفييدو 8 ساعة | الدوري الإسباني
باريس سان جيرمان يبتعد في الصدارة بالفوز على لو هافر 8 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة وإصابة حجازي.. نيوم يخسر من الخلود بهدفين 9 ساعة | سعودي في الجول
الإسماعيلي يعلن رحيل طارق العشري 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524309/مواعيد-الأحد-1-مارس-2026-بيراميدز-ضد-الزمالك-ودربي-لندن