مواعيد الأحد 1 مارس 2026.. بيراميدز ضد الزمالك ودربي لندن

يشهد اليوم الأحد الموافق 1 من شهر مارس 2026 عددا من المباريات المثيرة في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

تقام 4 مباريات في ختام الجولة 20 من مسابقة الدوري بينها مواجهة بيراميدز أمام الزمالك.

ويستضيف بيراميدز فريق الزمالك في التاسعة والنصف مساء على استاد الدفاع الجوي.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 1.

ويواجه المصري فريق إنبي على استاد السويس في نفس التوقيت وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يلعب البنك الأهلي أمام سموحة على استاد القاهرة ويذاع اللقاء عبر أون سبورت ماكس.

أما المواجهة الرابعة فيستضيف مودرن سبورت فريق بتروجت على استاد السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت بلاس.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق كريستال بالاس في تمام الرابعة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يحل توتنام ضيفا على فولام في نفس التوقيت وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم بدربي لندن عندما يستضيف أرسنال فريق تشيلسي في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على كريمونيسي في الواحدة والنصف ظهرا.

بينما يستضيف روما فريق يوفنتوس في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة.

الدوري الفرنسي

يحل نيس الذي يلعب ضمن صفوفه محمد عبد المنعم ضيفا على فريق باريس في تمام الرابعة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما يحل نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد ضيفا على ليل في السادسة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف مارسيليا فريق ليون في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كرة سلة

يختتم منتخب مصر النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمواجهة أمام أوغندا.

وتقام المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت مصر على صالة برج العرب.

وكان منتخب مصر قد خسر أول مواجهتين أمام كل من مالي وأنجولا.