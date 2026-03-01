بهدف ألفاريز.. أتلتيكو مدريد يخطف فوزا شاقا أمام أوفييدو

الأحد، 01 مارس 2026 - 02:25

كتب : FilGoal

كوكي - خوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد

حقق أتلتيكو مدريد فوزا شاقا خارج ميدانه بالفوز على ريال أوفييدو بنتيجة 1-0 في الجولة 26.

وسجل خوليان ألفاريز هدف فوز الروخيبلانكوس في الدقيقة 90+4.

وشارك هيثم حسن صاحب الأصول المصرية في اللقاء أساسيا وحتى الدقيقة 72 بقميص ريال أوفييدو.

اللقاء لم يشهد العديد من الفرص المحققة لكن اشتعل في الدقائق الأخيرة.

وأهدر تياجو فيرنانديز هدف تقدم أوفييدو من داخل الـ 18 بغرابة في الدقيقة 85.

واستغل ألفاريز الفرصة في الدقيقة 90+4 وسجل هدفا خطف 3 نقاط وفوز ثاني على التوالي لكتيبة دييجو سيميوني.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الثاني.

فيما ظل أوفييدو الوافد الجديد في ذيل الترتيب برصيد 17 نقطة.

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني ريال أوفييدو
