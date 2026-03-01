باريس سان جيرمان يبتعد في الصدارة بالفوز على لو هافر

الأحد، 01 مارس 2026 - 02:18

كتب : FilGoal

برادلي باركولا - باريس سان جيرمان

انتصر باريس سان جيرمان على لو هافر وابتعد في صدارة الدوري الفرنسي بعد تعثر لانس في الجولة 24.

وتعادل لانس الجمعة في افتتاح الجولة 25 مع ستراسبورج بنتيجة 1-1 مهدرا فرصة العودة للصدارة ولو مؤقتا.

وسجل برادلي باركولا برأسية بعد عرضية لي كانج إن هدف فوز باريس سان جيرمان خارج القواعد في الدقيقة 37.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز في 49 مباراة من أصل 54 سجل فيها باركولا بقميص الفريق بجميع المسابقات.

وأهدر ديزيري دوي في الدقيقة 79 ركلة جزاء.

وباتت تلك خامس ركلة جزاء يهدرها الفريق هذا الموسم في كل المسابقات من أصل 10 بنسبة 50%.

الفوز رفع باريس سان جيرمان حامل اللقب لــ 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن لانس الثاني.

فيما ظل لو هافر في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برادلي باركولا
