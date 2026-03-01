باريس سان جيرمان يبتعد في الصدارة بالفوز على لو هافر

انتصر باريس سان جيرمان على لو هافر وابتعد في صدارة الدوري الفرنسي بعد تعثر لانس في الجولة 24.

وتعادل لانس الجمعة في افتتاح الجولة 25 مع ستراسبورج بنتيجة 1-1 مهدرا فرصة العودة للصدارة ولو مؤقتا.

وسجل برادلي باركولا برأسية بعد عرضية لي كانج إن هدف فوز باريس سان جيرمان خارج القواعد في الدقيقة 37.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز في 49 مباراة من أصل 54 سجل فيها باركولا بقميص الفريق بجميع المسابقات.

عرضية متقنة من لي كانغ إن… 🎯ورأسية جميلة من برادلي باركولا تعانق الشباك أمام لوهافر ⚽#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/nZpVDGEoqa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 28, 2026

وأهدر ديزيري دوي في الدقيقة 79 ركلة جزاء.

وباتت تلك خامس ركلة جزاء يهدرها الفريق هذا الموسم في كل المسابقات من أصل 10 بنسبة 50%.

الفوز رفع باريس سان جيرمان حامل اللقب لــ 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن لانس الثاني.

فيما ظل لو هافر في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.