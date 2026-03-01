بمشاركة وإصابة حجازي.. نيوم يخسر من الخلود بهدفين

الأحد، 01 مارس 2026 - 01:51

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

خسر نيوم من منافسه الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك المصري أحمد حجازي في المباراة منذ بدايتها، وتعرض للإصابة في الدقيقة 37.

وحل عون السلولي بديلا لحجازي الذي لم يتمكن من إكمال المباراة.

وافتتح هتان باهبري النتيجة في الدقيقة الرابعة لصالح الخلود بعد تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

ثم تعادل الفرنسي ريان ميسي لنيوم في الدقيقة 12 بعد تسديدة من داخل الـ 18.

وتقدم باهبري مرة أخرى لفريقه في الدقيقة 39 بعد تسديدة عقب تسلمه الكرة من عرضية أرضية من شاكيل بيناس.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الخلود للنقطة 25 في المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد نيوم عند النقطة 32 في المركز الثامن.

