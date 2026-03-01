الإسماعيلي يعلن رحيل طارق العشري
الأحد، 01 مارس 2026 - 01:40
كتب : FilGoal
أعلن نادي الإسماعيلي رحيل طارق العشري من تدريب الفريق.
وخسر الإسماعيلي بنتيجة 2-1 من الجونة في الجولة 20 من الدوري المصري.
وأوضح النادي أن رحيل العشري جاء بالتراضي بين الطرفين بعدما تقدم باستقالته.
وقاد العشري فريق الإسماعيلي في 5 مباريات خسر 4 وتعادل في 1.
ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 19 مباراة.
ويختتم الإسماعيلي المرحلة الأولى من الدوري المصري بلقاء المصري في دربي المتوسط يوم 6 مارس المقبل.
ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في آخر 6 جولات.
وبدأ الدراويش الموسم بقيادة ميلود حمدي الذي رحل بعد مرور 15 جولة.
وسينافس الإسماعيلي في المرحلة الثانية من الدوري المصري على البقاء وسط الكبار للموسم المقبل.
