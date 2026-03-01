كرة سلة – منتخب مصر يخسر من أنجولا في ثاني مباريات تصفيات كأس العالم
الأحد، 01 مارس 2026 - 01:35
كتب : FilGoal
وتقام النافذة الأولى للتصفيات في صالة برج العرب بالإسكندرية.
كان منتخب مصر خسر المباراة الأولى أمام مالي.
ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الأحد، ضد أوغندا في آخر مباريات المجموعة.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.
وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر كالآتي:
عمرو الجندي - عاصم مرعي - عمر طارق - أنس أسامة - إيهاب أمين - أحمد عادل دولا - خالد عبدالناصر - باتريك جاردنر - مهاب ياسر - آدم موسى - أحمد ياسر ريحان - بيبو زهران.
