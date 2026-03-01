قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وعودة قطة أمام الزمالك
الأحد، 01 مارس 2026 - 01:33
كتب : FilGoal
أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في قمة الجولة 20 من الدوري المصري.
ويتواصل غياب علي جبر فيما عاد أحمد عاطف "قطة" بعد نهاية إيقافه.
وجاءت قائمة بيراميدز
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم - كريم حافظ
خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - وليد الكرتي - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد عاطف "قطة" - أحمد توفيق
خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف إبراهيم "أوباما" - مروان حمدي - دودو الجباس
إليكم قائمة فريقنا لمباراة الزمالك غدا في الدوري 📋#Pyramids | #ملوك_الكرة pic.twitter.com/t97RnBKp3O— Pyramids FC (@pyramidsfc) February 28, 2026
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك برصيد 37 نقطة.
موعد مباراة بيراميدز والزمالك
وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل.
وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.
وتُلعب على استاد القاهرة
وتذاع عبر قناة أون سبورت.