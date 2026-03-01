قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وعودة قطة أمام الزمالك

الإسماعيلي يعلن رحيل طارق العشري

علي لطفي: مواجهة الأهلي الأفضل لي هذا الموسم.. ولا أعرف كيف سجل تريزيجيه هدفه

مؤتمر توروب: لا أصدق أننا سجلنا هدفا واحدا فقط أمام زد بعد هذا الكم من الفرص

بيبو: لعبنا من أجل الفوز على الأهلي والتوفيق لم يحالفنا

الفوز الأول منذ 11 مباراة.. طلائع الجيش ينتصر على حرس الحدود

تساوى مع الدباغ وناصر ماهر.. تريزيجيه يعتلي ترتيب هدافي الدوري

الدوري المصري – موعد مباراة المقاولون والأهلي والقناة الناقلة

الجونة يقلب تأخره إلى فوز على الإسماعيلي في الدقائق القاتلة