قائمة بيراميدز - غياب علي جبر أمام الزمالك

الأحد، 01 مارس 2026 - 01:33

كتب : FilGoal

أحمد عاطف "قطة" - بيراميدز

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في قمة الجولة 20 من الدوري المصري.

ويتواصل غياب علي جبر.

وجاءت قائمة بيراميدز

منتخب الشباب يتعادل مع العراق وديا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - وليد الكرتي - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد عاطف "قطة" - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف إبراهيم "أوباما" - مروان حمدي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل.

وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الزمالك الدوري المصري علي جبر قائمة بيراميدز
