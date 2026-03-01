قائمة بيراميدز - غياب علي جبر أمام الزمالك
الأحد، 01 مارس 2026 - 01:33
كتب : FilGoal
أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في قمة الجولة 20 من الدوري المصري.
ويتواصل غياب علي جبر.
وجاءت قائمة بيراميدز
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم - كريم حافظ
خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - وليد الكرتي - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد عاطف "قطة" - أحمد توفيق
خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف إبراهيم "أوباما" - مروان حمدي - دودو الجباس
إليكم قائمة فريقنا لمباراة الزمالك غدا في الدوري 📋#Pyramids | #ملوك_الكرة pic.twitter.com/t97RnBKp3O— Pyramids FC (@pyramidsfc) February 28, 2026
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك برصيد 37 نقطة.
موعد مباراة بيراميدز والزمالك
وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل.
وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.
وتُلعب على استاد القاهرة
وتذاع عبر قناة أون سبورت.