منتخب الشباب يتعادل مع العراق وديا

الأحد، 01 مارس 2026 - 01:30

كتب : محمد جمال

منتخب مصر للشباب

فاز منتخب مصر للشباب، مواليد 2007 على نظيره العراقي بهدف نظيف، في مواجهة ودية أقيمت مساء أمس السبت، بمركز المنتخبات الوطنية، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

وسجل محمود حسن، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وحضر المباراة، وليد درويش ومحمد أبو حسين، عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

وتعادل المنتخبان وديًا بهدف لمثله، في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، قبل المواجهة الثانية مساء السبت.

وذلك في إطار استعدادات منتخب مصر للشباب، تحت قيادة مديره الفني، وائل رياض، لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر للشباب
