علي لطفي: مواجهة الأهلي الأفضل لي هذا الموسم.. ولا أعرف كيف سجل تريزيجيه هدفه

الأحد، 01 مارس 2026 - 01:11

كتب : FilGoal

علي لطفي - زد - الأهلي

وصف علي لطفي حارس مرمى زد مواجهة الأهلي بأنها الأفضل له هذا الموسم بعدما تعادل الفريقين 1-1 في استاد القاهرة.

وفرض زد التعادل على الأهلي في لقاء شهد تألق علي لطفي والتصدي لـ 7 فرص.

وقال حارس مرمى زد عبر أون سبورت: "خضنا مباراة كبيرة ضد الأهلي وكنت أتمنى أن نحقق الفوز ونأمل أن نوفق في القادم".

وردا على هل مباراة الأهلي هي الأفضل له هذا الموسم أجاب: "نعم، الأهلي والزمالك يلعبان حتى الثانية الأخيرة، بعدما سجل الأهلي التعادل زاد الضغط علينا بشكل أكبر، وأمام الأهلي لا يجب أن تغفل ومرت الأمور بسلام وحصلنا على نقطة".

وأردف "بعد هدف التعادل هاجم الأهلي بكل خطوطه وأشكرهم زملائي على مجهودهم خاصة أنهم صغار في السن".

وأكمل "لا أعرف كيف تواجد تريزيجيه في ذلك المكان وكيف استغل خطأي".

وأتم "أصعب كرة تصديت لها؟ تسديدة إمام عاشور لأن الرؤية كانت صعبة لتواجد أكثر من لاعب أمامي، وتصديت لها في اللحظة الأخيرة".

سجل مصطفى سعد لزد وتعادل محمود حسن "تريزيجيه" للأهلي.

ولأول مرة يتعادل زد مع الأهلي بعد 5 انتصارات سابقة لأهلي ضد زد.

التعادل أبقى الأهلي ثالثا برصيد 37 نقطة فيما ظل زد في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

