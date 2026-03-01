الثامن تواليا والمساهمة الـ 22 لـ ديماركو.. إنتر يفوز على جنوى

فاز إنتر على خصمه جنوى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيديريكو ديماركو وهاكان تشالهان أوجلو ثنائية إنتر.

ووصل ديماركو للمساهمة الـ 22 له خلال الموسم الجاري من 35 مباراة بتسجيله 7 أهداف وصناعة 15 آخرين.

وحصد إنتر 67 نقطة على الأقل للمرة الثالثة في تاريخه في الكالتشيو من 27 مباراة.

وافتتح ديماركو النتيجة في الدقيقة 31 من تسديدة رائعة على الطائر.

ثم ضاعف تشالهان أوجلو الفارق في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وتواجه كريستيان كيفو مدرب إنتر ودانييلي دي روسي مدرب جنوى بعدما لعب الثنائي في روما من قبل.

ويستمر إنتر في سلسلة الانتصارات في الدوري بالفوز على ليتشي (2) ويوفنتوس وساسولو وكريمونيزي وبيزا وأودينيزي والآن جنوى.

وبهذا الفوز ارتفع إنتر رصيده للنقطة 67 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد جنوى عند النقطة 27 في المركز الـ 14.

ومن المقرر أن يواجه إنتر غريمه ميلان في دربي المدينة يوم 8 مارس.

