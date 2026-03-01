مؤتمر توروب: لا أصدق أننا سجلنا هدفا واحدا فقط أمام زد بعد هذا الكم من الفرص

تعجب يس توروب المدير الفني للأهلي من كم الفرص التي أهدرها فريقه أمام زد في الدوري.

وتعادل الأهلي مع زد بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري المصري.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هدف تقدم زد جعلنا نستفيق ونلعب بشكل أفضل، وتحدثت مع محلل الأداء وشاهدت الفرص الضائعة وتعجبت من كم الأهداف المهدرة وأننا لم نسجل سوى هدف واحد في المباراة".

وأضاف "أوجه التحية للاعبين على الأداء بعد تقدم زد بهدف، لعبوا بشكل جيد جدا وأشكر الجمهور الذي ظل يهتف للفريق طوال المباراة".

وأكمل "عندما تنظر لكم الفرص الضائعة لن تصدق أننا سجلنا هدفا واحدا فقط، هناك أكثر من 5 لاعبين أهدروا فرصا محققة خلال المباراة".

وأكد "سعيد بعودة تريزيجيه وتسجيله للهدف، وكان له 3 أو 4 فرص أخرى".































































































































وتابع "ذكرت قبل ذلك أن أهداف الفريق قليلة ولكن أعدكم أننا سنعمل الفترة المقبلة حتى نلعب بنفس المستوى الذي لعبنا به في نهاية لقاء زد وسوف نصنع الكثير من الفرص وأعتقد أن هذا الكم من الفرص المهدرة لن يتكرر".

وأوضح "عدم مشاركة ديانج؟ أشعر أن السؤال دائما يأتي للاعب الذي لا أشركه، نحن نلعب الكثير من المباريات ونعاني من الضغط ولذلك يجب أن نتبع نظام التدوير لنتفادى الإرهاق".

وشرح في ختام تصريحاته "عندما أدفع بـ مروان وديانج تسألوني لماذا تدفع بثنائي وسط ذو طابع دفاعي ولماذا لا تدفع بلاعب واحد فقط مع لاعب وسط مهاجم، واليوم يسألوني لماذا لم يشارك ديانج؟".